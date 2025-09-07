В ГУР рассказали, сколько ракет и истребителей Россия планирует выпустить в этом году

Замначальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия планирует выпустить в этом году 57 современных истребителей и почти 250 танков, а также почти 2,5 тысячи высокоточных ракет различного класса.

Источник: Скибицкий в интервью Укринформу

Прямая речь: "Мы четко понимаем те цифры, которые Российская Федерация на сегодня запланировала по выпуску новых типов вооружения. Если говорить, например, о современных самолетах, а это Су-57, Су-35, Су-34 и Су-30, то они запланировали на этот год 57 единиц.

Почти 250 танков типа Т-90М – это новый, не модернизированный. Кроме того, около 1100 новых БТР-3, БТР-82А, артиллерийские системы – 365 единиц тоже новые, не модернизированные. В то же время модернизация и восстановление вооружения и военной техники – это тысячи единиц вооружения, которое использует Российская Федерация".

Детали: В то же время он отметил, что РФ, как и Украина, уделяет значительное внимание выпуску тех видов вооружения, которые эффективны на поле боя: беспилотных систем, FPV-дронов, ракетных систем.

"В 2025 году агрессор запланировал выпуск почти 2,5 тысяч так называемых высокоточных ракет различного класса. К ним относятся крылатые и баллистические ракеты комплекса "Искандер", гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другие. Россия намерена увеличивать производство. Кроме того, мы заметили существенный рост выпуска беспилотных летательных аппаратов, прежде всего таких как "Герань", "Гарпия" и FPV-дронов", – сказал представитель ГУР.

В то же время он назвал некорректным утверждение, что россияне будут сокращать финансирование тяжелой техники и вооружения, отдавая предпочтение беспилотникам и ракетам.

"Это абсолютно некорректно. Военная разведка располагает данными о программе вооружения вооруженных сил РФ на 10 лет, с 2026-го по 2037-й. Россияне четко прописали там основные требования, которые они предъявляют к оборонно-промышленному комплексу в отношении тяжелого вооружения, боевых кораблей, авиации, ракетных систем. Мы знаем, что они будут развивать стратегическую и дальнюю авиацию благодаря модернизации и созданию новых самолетов", – сказал он.

Скибицкий рассказал, что основными боевыми танками РФ будут Т-90, "Армата" и Т-80. Кроме того, планируются новейшие артиллерийские системы – "Коалиция", "Мста" различных типов, "Мальва", "Гиацинт", "Магнолия".

Также Москва планирует новые ракеты большой дальности, современные гиперскоростные противокорабельные ракеты.

"То есть они предусматривают три направления совершенствования ракетного вооружения: первое – увеличение дальности, второе – точности и третье – увеличение боевой части. Потому что бить по территории Украины – это один боевой радиус, а для подготовки к 2030 году к войне со странами НАТО, соответственно и боевой радиус действия такого вооружения должен быть больше. Именно это они закладывают в свои программы вооружения", – сказал Скибицкий.

Он также сообщил, что враг стремится довести долю беспилотных и беспилотных систем на поле боя в будущем до 40 процентов.

Что предшествовало: Ранее Скибицкий рассказывал, что в 2025 году РФ планирует выпустить 79 тысяч "Шахедов".