В российской Пензе прогремели взрывы на нефте и газопроводе – источник

В результате серии взрывов в городе Пенза Российской Федерации 8 сентября повреждена система магистрального нефтепровода и регионального газопровода.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны

Детали: По словам источника УП, по меньшей мере четыре взрыва в Железнодорожном районе Пензы прогремели около 4 часов утра, в результате чего две трубы магистрального нефтепровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование.

Реклама:

Кроме того, по словам собеседника УП, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.

Через несколько часов после взрывов, с целью скрыть истинные причины чрезвычайного происшествия, в местных СМИ появилась информация о якобы "плановых учениях" на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами. Оккупанты призвали местных жителей сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах в местных пабликах.

Отмечается, что обе пораженные сети обеспечивали деятельность военных объектов РФ, задействованных в полномасштабной российской агрессии против Украины.

РЕКЛАМА:

* В новости уточнены пораженные объекты врага.