В российской Пензе прогремели взрывы на нефте и газопроводе – источник
В результате серии взрывов в городе Пенза Российской Федерации 8 сентября повреждена система магистрального нефтепровода и регионального газопровода.
Источник: собеседник "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны
Детали: По словам источника УП, по меньшей мере четыре взрыва в Железнодорожном районе Пензы прогремели около 4 часов утра, в результате чего две трубы магистрального нефтепровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование.
Кроме того, по словам собеседника УП, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.
Через несколько часов после взрывов, с целью скрыть истинные причины чрезвычайного происшествия, в местных СМИ появилась информация о якобы "плановых учениях" на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами. Оккупанты призвали местных жителей сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах в местных пабликах.
Отмечается, что обе пораженные сети обеспечивали деятельность военных объектов РФ, задействованных в полномасштабной российской агрессии против Украины.
* В новости уточнены пораженные объекты врага.