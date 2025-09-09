Все разделы
РФ нанесла удар по Константиновке из артиллерии и авиабомбами: пять человек ранены, горят дома

Анастасия ПроцВторник, 9 сентября 2025, 16:45
РФ нанесла удар по Константиновке из артиллерии и авиабомбами: пять человек ранены, горят дома
ФОТО: СЕРГЕЙ ГОРБУНОВ

9 сентября российские войска атаковали Константиновку в Донецкой области из ствольной артиллерии, FPV-дрона и авиабомбами. В результате ударов пострадали пять человек, отмечается, что пострадавшие могут находиться под завалами.

Источник: начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов

Прямая речь: "Оккупанты осуществили очередные обстрелы по городу Константиновке, в результате чего была разрушена гражданская инфраструктура и пострадали мирные жители. Вражеский огонь велся из ствольной артиллерии, FPV-дрона и авиабомбами ФАБ-500".

фото:  Сергей Горбунов

Детали: По словам Горбунова, оккупанты осуществили четыре артиллерийских попадания по городу. Один человек получил ранения и самостоятельно обратился к врачам в Дружковке.

Снаряды разрушили девять объектов, среди них – восемь частных и один многоквартирный дом.

фото:  Сергей Горбунов

Также российский FPV-дрон попал в легковой автомобиль, но люди не пострадали. По словам чиновника, в результате авиационного удара с использованием ФАБ-500 пострадали четверо гражданских, которые, вероятно, остаются под завалами.

Повреждены многоэтажные дома и автостоянка.

 
фото:  Сергей Горбунов

"Призываем всех, кто еще находится в прифронтовых районах и нуждается в эвакуации, – не медлите!" – написал Горбунов.

