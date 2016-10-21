Гоббс і Руссо. Чому Україна не схожа на Росію
Бесконечно давно Леонид Кучма издал книгу "Украина – не Россия".
Тогда над ней было принято иронизировать – в ту пору Украина вполне напоминала Россию, разве что без нефти и газа. Но последние два года поставили в этом вопросе точку и тезис 15-летней давности уже ни у кого не вызывает никаких сомнений. Да, не Россия.
Но два с половиной года – слишком небольшой срок, чтобы процесс эмансипации Киева оформился окончательно.
Мы и сейчас находимся внутри этого процесса – процесса развода двух стран с большим багажом совместно нажитого имущества. И одной лишь дипломатией и экономикой этот этап не исчерпывается – у нас до сих пор не сформирован даже словарь для описания происходящего.
Процесс есть, а корпуса образов, смыслов и аналогий пока еще нет.
Впрочем, это лишь дело времени. Ведь разница между типами государственных устройств Украины и России была сформулирована еще четыре века назад.
Сделали это Томас Гоббс и Жан-Жак Руссо.
Гоббс родился в 1588 году в Англии, был материалистом и считал геометрию и механику идеальными образцами научного мышления.
Большая часть его наследия была посвящена вопросам государства – философ исходил из того, что именно его появление положило конец войне "всех против всех".
Концепция Гоббса была продуктом эпохи. Так, например, философ исходил из того, что, единожды отказавшись от части прав и свобод, граждане государства – даже спустя поколения – не могут пересмотреть это решение.
Восстание против власти он считал неестественным, потому что оно противоречит соблюдению соглашений. Государство для него абсолютно, монархия – приоритетна, а любой анархизм – пагубен. Собственно, название его главного труда – "Левиафан" – не случайно стало термином, обозначающим повсеместное присутствие государственной машины.
Гоббс писал, что монархия – это тоже продукт коллективного договора. И будучи единожды установленной, она не может быть пересмотрена без согласия самого монарха.
По той причине, что иначе это будет означать "несправедливость" с точки зрения изначального соглашения.
Более того – даже протест против суверена Гоббс считал несправедливостью, поскольку коллективный договор обязал личность подчинять большинству.
"Независимо от того, вступил ли он в соглашение со всеми или нет, он должен или подчиниться их постановлениям, или пребывать в прежнем состоянии войны, при котором любой человек, не нарушая справедливости, может убить его".
Поэтому власть по Гоббсу неподсудна и ненаказуема. Более того – именно поданные несут ответственность за действия своего суверена, а он, в свою очередь, никакой ответственности не несет.
Ему же принадлежит вся полнота судебной власти и право объявлять войну. Причем один из главных аргументов Гоббса сводится к тому, что без монарха страна скатывается в пучину гражданской войны, которая будет неизбежно хуже любых тягот единоличного правления.
Есть правитель – есть государство. Нет правителя – нет государства. Уход правителя чреват гражданской войной.
Универсальная формула, в которую из века в век лишь подставляют нужные переменные.
Спустя столетие мир узнал имя Жан-Жака Руссо.
Этот французский философ считается основателем теории социального договора – той самой, что когда-то лишь оконтурил его предшественник.
Во многом труды Руссо полемизировали с идеями Гоббса и их развитием, но в них почти нет всего того, что вызывает в современном читателе острое желание не соглашаться.
Руссо исходил из того, что прообразом государственной модели является семья: отец – это прообраз правителя, нужда в авторитарном управлении которого отпадает по мере взросления детей.
При этом он полагал, что право – это категория, которая базируется не на силе, а на долге. И что сами по себе сила и принуждение не создают власть, сопротивление которой было бы аморальным и несправедливым. И потому любое государство, с точки зрения Руссо, – это продукт общественного договора.
Более того, философ писал, что "гражданский мир", который, по мнению Гоббса, является главным аргументом в пользу государства, не может быть универсальным предлогом.
Что порой этот самый "мир" может быть сам по себе бедствием. "Греки, запертые в пещере Циклопа, тоже спокойно жили в ней, ожидая своей очереди быть съеденными".
В концепции Руссо именно гражданин оказывается в центре системы. Философ подчеркивал, что любой суверен "образуется лишь из частных лиц", а потому у него нет и не может быть интересов, "которые бы противоречили интересам этих лиц".
По его мнению, отказ от свободы равен отказу от человеческого достоинства.
Более того – Руссо писал о том, что даже война не служит основанием для рабовладения, что победитель не имеет никаких оснований закрепощать того, над кем одержана победа.
Он настаивал, что государство возможно только как продукт общественного блага. В тот момент, когда оно таким быть перестает – общественный договор нуждается в пересмотре.
По сути, Руссо дал универсальный ответ всем тем, кто считает, что авторитаризм не может служить основанием для восстания. "Бесполезно и противоречиво такое соглашение, когда с одной стороны выговаривается неограниченная власть, а с другой – безграничное повиновение".
По сути, заочный спор между Гоббсом и Руссо – это дискуссия о том, может ли человек считаться способным к самоорганизации настолько, чтобы собирать государственную машину заново в тот момент, когда она перестает служить его нуждам.
Это спор о том, чем, собственно, является государство – целью или средством.
Это попытка взвесить на весах логики и гуманизма соотношение между частным и государственным и понять, где те взаимные грани, которые стороны не имеют права пересекать.
Два мира. Две системы. А нам выпало жить в эпоху войны между ними.
Павел Казарин, для УП