Найкращі інтерв'ю Павла Шеремета "Українській правді"

За своє життя журналіст Павло Шеремет провів сотні інтерв'ю. Політики і письменники, музиканти та громадські діячі, президенти, опозиціонери, банкіри, солдати... Розговорити він міг будь-кого.

Ми зібрали 10 найкращих інтерв'ю, які він взяв для "Української правди".

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Сергей Михалок: Украинцы готовы больше брать ответственность, чем россияне и белорусы

9 мая бродил я утром по дальней набережной Одессы. Иду вдоль моря, слышу – где-то на горе кто-то поет песню из репертуара группы ‎Brutto. Сразу подумал, что отдыхающие одесситы включили магнитофон. Несмотря на утро, горожане потянулись в выходной день на море, где-то даже успели развернуть мангалы и жарили шашлыки. Прислушался – нет, живая музыка. Еще больше напрягся, всматриваясь в человеческие точки на вершине горы. Отчетливо с порывами ветра слышу голос Сергея Михалка. Вскарабкался на гору – точно он, лидер группы "Ляпис Трубецкой" и новой группы Brutto.

Оказалось, в Brutto гитаристы – одесситы. И музыканты с утра пораньше над морем снимали видео для нового клипа. Возбужденные неожиданной встрече мы отметили 9 мая дружным и громким "Жыве Беларусь! и Героям слава!" и несколькими брутальными селфи. Потом спрятались с Михалком в небольшом кафе и 2 часа проговорили...

Любомир Гузар. Людина з янголом на плечі

"Не можна будувати країну на ненависті", – не втомлювався повторювати він.

Навіть коли інші нас ненавидять? Так.

Навіть коли відкидають нашу допомогу і вважають дурниками? Так.

У Любомира Гузара не було цієї ненависті до противника: він завжди казав, що хай людина буде не греко-католиком, а добрим православним – і цього достатньо, аби вона прямувала до спасіння.

"Моє велике бажання – бути людиною. Багато зустрічаю осіб, але мало серед них людей у повному значенні того слова. Зустрівшись з такою людиною, ви відходите від неї кращі", – казав Любомир Гузар...

Сенатор Джон МакКейн: Якщо влада України практикуватиме репресії, мають бути санкції

77-річний американський сенатор Джон МакКейн ліфтом піднявся на сьомий поверх Будинку профспілок, що перетворився на центр спротиву. Переступаючи людей, що спали на підлозі, він прямує до кімнати, де було призначено інтерв'ю Українській правді.

Однак понад півгодини ми не починаємо розмову. Приголомшений МакКейн дивиться у вікно на ЄвроМайдан, де двісті тисяч осіб спочатку співали гімн України, потім скандували "Банду - геть!", а згодом влаштували справжні світлове шоу, увімкнувши тисячі підсвіток на своїх мобільних телефонах при скандуванні "Слава Україні! Героям слава!"

Американський гість не може відірвати очей від площі, фотографуючи її на мобільний телефон...

Каха Бендукидзе: Если не проводить реформы, страны не будет. Бездействие равно смерти

"Сейчас дискуссия на тему о том, сохранит ли Украина территориальную целостность, бессмысленна, потому что она не сохраняет целостность, это уже очевидно всем. Например, Крыма уже нет.

Сейчас дискуссия идет на тему: "Киев – не Киев… – А Ивано-Франковск? – Нет, ну что вы! – А Луганск? – Ну, так… А, с другой стороны, что плохого?". И никого такой диалог не шокирует.

А вы спрашиваете про дефолт!" – рассуждал Каха Бендукидзе в 2014 году.

Светлана Алексиевич: Любая война – все равно убийство

На вопрос Павла Шеремета о том, почему Светлана не подыграла России после того, как получила премию, почему не отмолчалась по некоторым вопросам, чтобы не раздражать ни российские власти, ни российского читателя, Алексиевич отвечает:

"Как бы я могла себя после этого уважать?

Я считаю, что это и есть высокий профессионализм – не изменять себе, не изменять своему пониманию правды. У меня даже такой вопрос никогда не существовал – подыгрывать кому-то или нет.

Когда на первой пресс-конференции уже в новом качестве я сказала, что Крым – это оккупация, и Донецк – это оккупация, то пресс-секретарь российского президента Песков ответил, что мадам Алексиевич не совсем в курсе.

Но я и раньше так считала и говорила, у меня даже такого вопроса не было"...

Сергей Тарута: Должно быть четкое понимание, что нам гарантируют мир

В сентябре 2014 Сергей Тарута довольно жестко критиковал тогдашние порядки в стране.

Павел Шеремет перехватил губернатора охваченного войной региона поздно вечером после совещания с военными и заседания штаба обороны города. Накануне руководитель Донецкой области проверял, как Мариуполь готовится к обороне от российского вторжения.

Віктор Ющенко: Все, що переживає Порошенко, я пережив у своїй практиці

Ющенко не любить жорстких питань в лоба, хоча вміло робить вигляд, що це його не дратує. Він просто спритно зіскакує з конкретики в філософію, загальні міркування про націю та побудову державної системи. Важко робити інтерв'ю з таким співрозмовником. На деякі прямі запитання Віктор Ющенко так і не дав відповідей, хоча ми розмовляли 3 години.

У первинному варіанті після розшифровки вийшла маленька книга, а не велике інтерв'ю, але залізною рукою Павло все ж таки відсік всю лірику...

Михаил Саакашвили: Путин не пойдет на Киев танками. Он будет наступать новой пятой колонной

"Вы сейчас приехали в Киев как продюсер или хед-хантер, помогать грузинам адаптироваться в новом украинском правительстве?" – начинате свое интервью с Михаилом Саакашвили Павел Шеремет.

"Нет. Я приехал по приглашению президента Порошенко, мы с ним встречались. В том числе, обсуждали, конечно, и эти вопросы, и в целом у нас давние, хорошие отношения"...

Майкл Макфол: Путин хочет, чтобы в Украине не было ни войны, ни мира

В интервью Павлу Шеремету весной 2015 года бывший посол США в России рассуждает о важности украинского вопроса для Белого дома, возможностях поставок вооружения из США для украинской армии и разбивает миф о слабости президента Обамы во внешней политике.

Отсутствие официальной должности позволяет Макфолу быть жестче в своих оценках и откровеннее в ответах...

Лилия Шевцова: Кремль задействует все средства для подрыва Украины

Уроженку Львова Лилию Шевцову считают одним из главных российских кремленологов, экспертом по российской правящей элите.

Застать Лилию Шевцову довольно трудно. Павел Шеремет "перехватил" во время короткой московской остановки: она только что вернулась с большой конференции в Вильнюсе и собиралась лететь сначала в Варшаву, а потом – в Вашингтон.

Взгляд авторитетного эксперта на мотивы и последствия действий Путина и его окружения для Украины были крайне важны тогда...