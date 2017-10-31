НАБУ затримала сина Авакова. Реакція соцмереж
Национальное антикоррупционное бюро задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.
Также, по данным собеседника, задержали экс-заместителя Авакова Сергея Чеботаря.
Сейчас обоим задержанным готовят сообщение о подозрении.
Меру пресечения обоим задержанным выбирать сегодня в Соломенском суде.
Также по данным собеседника "Украинской правды" в здание НАБУ подтягивают Нацгвардию - уже стоит два микроавтобуса, люди в которых ничего не объясняют.
Украинская правда следит за событиями и собрала реакцию пользователей соцсетей.
Лучший украинский Хеллоуин состоится сегодня в Соломенском райсуде. С костюмами и масками).— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 31 октября 2017 г.