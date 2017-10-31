НАБУ затримала сина Авакова. Реакція соцмереж

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"Українська Правда"
Вівторок, 31 жовтня 2017, 16:11
fb Alex Avakov

Национальное антикоррупционное бюро задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Также, по данным собеседника, задержали экс-заместителя Авакова Сергея Чеботаря.

Сейчас обоим задержанным готовят сообщение о подозрении.

Меру пресечения обоим задержанным выбирать сегодня в Соломенском суде.

Также по данным собеседника "Украинской правды" в здание НАБУ подтягивают Нацгвардию - уже стоит два микроавтобуса, люди в которых ничего не объясняют.

Украинская правда следит за событиями и собрала реакцию пользователей соцсетей.

 

Теми: Аваков корупція
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