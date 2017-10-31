НАБУ задержало сына Авакова. Реакция соцсетей
Вторник, 31 октября 2017, 15:11
fb Alex Avakov
Национальное антикоррупционное бюро задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.
Также, по данным собеседника, задержали экс-заместителя Авакова Сергея Чеботаря и друга сына Авакова - Владимира Литвина.
Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении.
"Украинская правда" следит за событиями и собрала реакцию пользователей соцсетей.
Лучший украинский Хеллоуин состоится сегодня в Соломенском райсуде. С костюмами и масками).— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 31 октября 2017 г.