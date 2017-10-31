НАБУ задержало сына Авакова. Реакция соцсетей

Национальное антикоррупционное бюро задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Также, по данным собеседника, задержали экс-заместителя Авакова Сергея Чеботаря и друга сына Авакова - Владимира Литвина.

Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении.

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