Рюкзак наполовину порожній, або НАБУ між Порошенком і Аваковим

Чому саме зараз? Це питання не сходить з вуст усіх, хто останній тиждень спостерігає за так званою справою "рюкзаків Авакова".



35 місяців тому в кабінеті тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря відбулася його зустріч з сином міністра Олександром Аваковим, яка і стала причиною гучних затримань 31 жовтня.

Справу про закупівлю сумнозвісних рюкзаків ГПУ порушила ще у 2015 році за генпрокурора Шокіна. НАБУ витребувала її собі у 2016-му.

Що ж сталося такого, що НАБУ і САП таки наважилися прийти по сина Авакова? Чому саме тепер? Яку роль у цьому процесі зіграв президент Петро Порошенко? Чому затримання Авакова-молодшого жорстко пересварили Артема Ситника та Назара Холодницького?

І головне, що планують робити далі всі залучені в цю історію сили – читайте у матеріалі "Української правди".

Заступник Авакова Сергій Чеботар і гадки не мав, що кілька днів його робочого життя стали надбанням Служби безпеки.

У грудні 2014 року в його кабінеті в будівлі на Богомольця специ із СБУ встановили приховану камеру. Зроблено це було за допомогою одного зі співробітників міністерства внутрішніх справ.

Саме ця камера і зафіксувала розмову чоловіків, схожих на Чеботаря та Авакова-молодшого, які начебто домовляються про вже скандально відомий тендер щодо закупівлі рюкзаків для МВС.

У 2014-му саме ці фрагменти відео з кабінету заступника міністра ніде не фігурували.

У справі про розкрадання піску чиновники прокуратури оприлюднили інші фрагменти розмов Чеботаря на робочому місці, які навіть стали доказами в суді, як стверджувала програма "Схеми".

Фрагменти ж, де зафіксовано розмову Чеботаря й Олександра Авакова, у жодних провадженнях не фігурували, хоча справу відкрито ще в липні 2015-го. Коли її тоді коментував військовий прокурор Анатолій Матіос, у його відповідях не звучало навіть прізвище Чеботаря, не те що сина Авакова.

Так тривало аж до моменту, поки відео, де Чеботар та Олександр Аваков обговорюють тендер на закупівлю рюкзаків, не потрапило в розпорядження журналістів "Схем".

Сталося це на початку лютого 2016 року. Той період в українській політиці ознаменувався боротьбою президента Порошенка з прем'єром Яценюком. Петро Олексійович протягом кількох місяців усіляко "вмовляв" Яценюка поступитись кріслом комусь із президентських людей.

У розмові з УП один із депутатів з оточення Яценюка переконує, що передачею всіх викривальних матеріалів, які тоді потрапили в ЗМІ, так чи інакше керувала АП. Відеоматеріалами з розмовами Чеботаря та Авакова-молодшого нібито займався сам Юрій Луценко.

"Згадайте, спершу вони зливали розмови Іванчука з Коломойським, потім вилізла історія Мартиненка, тоді рюкзаки Авакова. Шукали слабину серед найближчих, і всі знають, що це робив Петро", – впевнений один із близьких до Яценюка народних депутатів.

Відео з сином Авакова з'явилося 12 лютого 2016 року, тобто менш як за тиждень до першого голосування про відставку Яценюка з посади прем'єра, яке скандально провалилось у Раді 16 лютого.

Не менш симптоматично і те, що після відставки Арсенія Петровича, справа проти сина Авакова тихо залягла під сукно в ГПУ.

Зараз навіть у непублічних коментарях люди з оточення Порошенка переконують, що президент до цієї справи не має стосунку.

От тільки ні Аваков, ні лідери його політсили в це не вірять.

І їхня логіка максимально проста: "злити" відео в інтернет могли лише ті, хто його мав – СБУ чи ГПУ. А це, як відомо, відомства з "квоти" саме президента.

Заступник Авакова Сергій Чеботар і гадки не мав, що кілька днів його робочого життя стали надбанням СБУ преступности.нет

Осіннє загострення

Справу "рюкзаків Авакова" майже одразу після створення витребувало собі НАБУ і почало розслідувати.

Перша підозра в цій справі лягла на стіл антикорупційного прокурора Назара Холодницького в січні 2017 року. Про це говорили співрозмовники УП в НАБУ, та й сам керівник САП на брифінгу після затримання сина Авакова і Чеботаря визнав цей факт.

Джерела УП в Антикорупційній прокуратурі пояснюють, що в січні детективи НАБУ принесли підозру лише на Чеботаря.

"Холодницький їм пояснив, що якщо мама вагітна, то має бути і татусь. Якщо в діях Чеботаря є склад злочину, то мають бути і ті, хто отримав вигоду з того тендеру по рюкзаках. Покажіть їх, знайдіть і приносьте підозри на всю групу", – розповів співрозмовник.

Ці розмови з різною періодичністю тривали ледь не весь 2017 рік – НАБУ вимагало підписати підозри, Холодницький вимагав усіх фігурантів і "залізних" доказів.

Врешті, 13 жовтня детективи принесли керівнику САП підозри на Чеботаря, Авакова-молодшого і підприємця Володимира Литвина. Холодницький їх прочитав, відправив на незначні уточнення і підписав 30 жовтня.

Але Україна 13 і 30 жовтня – дві різних країни. Протести під Верховною Радою, очолені Міхеілом Саакашвілі, додатково напружили і без того непрості стосунки Порошенка й Авакова.

І тому, коли на фоні всіх цих подій детективи НАБУ прийшли затримувати Авакова-молодшого, це одразу породило масу спекуляцій і версій: від помсти Порошенка до "грузинської" диверсії.

У кожної з цих версій є свої провідники і свої причини.

Найгучніше про "помсту Порошенка" заявив у своїй статті на своєму ж сайті "Еспресо" депутат із неформальної групи Авакова в "Народному фронті" Микола Княжицький.

У його версії президент "натиснув на НАБУ", бо глава МВС начебто відмовився виконати вимогу Порошенка і розігнати рештки наметового містечка під Радою.

Додаткової підозрілості цій ситуації додало те, що акурат напередодні затримання сина Авакова президент залишив країну і вилетів з візитом на Близький Схід.

Через це глава МВС і Порошенко досі не мали змоги зустрітись і поговорити "по душах", як це було, наприклад, в історії з хабарем Вадима Трояна.

Щоправда, співрозмовники в найближчому оточенні самого Авакова запевнили УП, що Арсен Борисович і Петро Олексійович за ці дні мали дуже інтенсивну переписку і телефонні розмови.

Власне, міністр начебто вперше прочитав статтю Княжицького, коли йому переслав посилання ніхто інший як президент Порошенко.

Весь 2017 рік НАБУ вимагало підписати підозри – а Холодницький вимагав усіх фігурантів і "залізних" доказів nabu

Але навіть в Авакова не дуже вірять, що Порошенко на когось міг так прямо натиснути.

"Тут, швидше за все, був збіг багатьох інтересів, і всі вирішили, що можна зараз спробувати. Трошки Углава, близький друг Сакварелідзе, міг підтиснути. Трохи американці. Холодницький міг подумати, що момент нормальний, і принаймні Порошенко не буде особливо протидіяти. А міг і сам Порошенко "натякнути", що можна спробувати. Тут багато гравців", – переконує УП один із найближчих до Авакова співрозмовників.

У самого Порошенка, до речі, завзято заперечують причетність президента до педалювання справи "рюкзаків".

Мовляв, він хоч і має напружені стосунки з Аваковим, але перед річницею революції нової напруги не хоче. Тим паче вона йому не потрібна в Раді, де коаліція і так дихає на ладан.

Співрозмовники на Банковій схильні бачити в історії з рюкзаками "руку Вашингтона".

"Порошенко, може, і радіє, але зараз він точно ні до чого. Дивіться на це питання ширше. Тут стоїть завдання повного перезавантаження еліти", – каже наближений до Порошенка співрозмовник.

За словами іншого джерела, "США натиснули на Ситника, щоб він не загравався з Аваковим".

Війна НАБУ та САП

Але Княжицький не лишився самотнім у звинуваченнях на адресу Порошенка.

Несподівано схожу позицію зайняли і в НАБУ. Звичайно ж, не публічно.

"Для нас стало великою несподіванкою, що прокурорські підписали підозру в понеділок. У нас немає сумнівів, що на Холодницького вплинув "перший", – переконує співрозмовник УП в Бюро.

За його словами, сам Ситник намагався попередити Арсена Авакова про підготовку обшуків і затримань.

"Він йому писав, але зустрітися і переговорити в понеділок вони так і не змогли", – зізнався співрозмовник.

У НАБУ вважають все, що відбувається, "тонкою грою президентської адміністрації".

"Єдині, з ким ми не воювали, був Аваков і його міністерство. Крім того, вони серйозно допомагали нам в оперативній роботі – номери прикриття й інші речі Аваков закривав. Коли було затримання Насірова, то саме міністр дав машину "швидкої", бо інші відмовилися.

А тепер виходить, що ми воюємо з усіма, ми в цій історії втратили останнього союзника", – розповідає співрозмовник у НАБУ.

Правда, як із цією позицією узгоджується той факт, що саме НАБУ рік носило Холодницькому підозри на сина Авакова, зрозуміти важко. Чи, якби його затримали на місяць раніше-пізніше, то глава МВС відреагував би якось інакше?

Співпрацю НАБУ з Аваковим підтверджують і в оточенні останнього.

"Ситник два дні перед обшуками провів в Авакова, і вони домовлялись про варіант закону про антикорупційний суд. Аваков сам йому запропонував протиснути з Яценюком це питання на зустрічі з Порошенком. А наступного дня Ситник дзвонить і каже: "Це не ми". Ясно, що тепер Аваков з ним не говорить", – розповідають в оточенні міністра.

Тепер провал цього питання, як і призначення лояльного до АП аудитора, стали для НАБУ більш реальними, ніж будь-коли.

Співпрацю НАБУ з Аваковим підтверджують і в оточенні міністра внутрішніх справ nabu

Тим часом у САП не хочуть якось офіційно коментувати такі закиди в роботі на АП.

Але той факт, що Ситник сам розповів Авакову про обшуки і затримання, вважають нічим іншим, як зрадою.

"Ну це ж ні в одні ворота не лізе! Коли готуються затримання Павловського (заступник міністра оборони – УП), Ситник попереджає Полторака. Коли затримують сина – дзвонить Авакову. Як це можливо? Це таке у нас партнерство?" – обурюється поінформований співрозмовник у САП.

Крім того, у Холодницького дуже болісно реагують на те, що керівники НАБУ самі домовляються з Банковою, а звинувачують у цьому САП.

"Чого Ситник ходить в АП, як по свячену воду? Хтось колись бачив там Холодницького? Ні. І що там постійно робить Углава? З корупцією бореться? А потім самі ж кричать, що Холодницький прогнувся під АП", – обурюються не під диктофон у САП.

Справедливості заради треба зазначити, що журналісти УП якось і справді зустрічали Ситника на виході з АП.

Що стосується Углави, то співрозмовники УП в керівництві МВС переконують, що перед ним зараз постала "проблема громадянства" і "перспектива висилки".

"Коли ухвалили новий закон про держслужбу, то Углава став держчиновником, хоча на той час не вийшов з грузинського громадянства, а значить працював незаконно. І Петро про це знає. Чи використав він уже цей "аргумент", сказати складно", – розповів співрозмовник.

Версія "грузинської диверсії" базується на тому, що перед першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою може постати "проблема громадянства" nabu

Поки самі антикорупціонери сваряться, Аваков зберігає стоїчний спокій.

Як розповідають наближені до нього джерела, міністр просто впевнений, що "справа рюкзаків" закінчиться для НАБУ провалом.

По-перше, підозра базується на відео, але "там неозброєним оком видно монтаж".

"А оригіналу не існує. Його просто немає. СБУшники, коли відео вилізло в інтернеті, перелякались і знищили як оригінал відео, так і камеру, на яку його записали. А без початкового відео довести, що на змонтованому відео правда, а що монтаж – неможливо", – пояснила УП позицію Авакова людина з його оточення.

По-друге, всі рюкзаки за контрактом начебто виготовлені і всі до одного поставлені МВС.

"НАБУшники кажуть, що рюкзаки не 60-літрові, а 40-літрові. Але вони рахують тільки головний відсік. А там же ще три великі кишені – все сходиться. Потім кажуть, що нитки не ті, потім, що виробник не такий… Так вони самі замовили спортивні костюми в того ж Литвина", – обурюються в Авакова.

І справді, в квітні цього року НАБУ підписало контракт з тим самим Володимиром Литвином, якого затримало у вівторок, про закупівлю спортивних костюмів. Ціна питання – 204.540 гривень.

"Розумієте, Аваков сам "підганяв" Ситника: ти або закривай справу, або давай підозру. Той все кивав на Холодницького.

А тепер – усе. Тепер МВС змусить їх долучити до справи всі свої експертизи і дані, – а їх, повірте, Аваков за два роки зібрав більш ніж досить, щоб виграти цей суд", – переконують в оточенні міністра.

Роман Романюк, Роман Кравець, УП