СБУ: Інформація про причетність Трояна до вимагання не підтвердилась

Інформація про ймовірну причетність заступника глави МВС Вадима Трояна до протиправної діяльності виявилась недостовірною і не підтвердилась, він не є підозрюваною особою.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України, яке оприлюднено 29 липня.

"СБУ спільно з ГПУ проведено спецоперацію щодо документування та затримання трьох осіб, які підозрюються у вимаганні коштів з керівника суб'єкта підприємницької діяльності. Затриманим особам обрано міру запобіжного заходу", - зазначили у Службі безпеки.

У рамках проведення слідчих дій правоохоронці отримали інформацію про вірогідну участь у протиправних діяннях заступника міністра МВС України В.Трояна.

"Було ухвалено рішення про проведення обшуку у житловому приміщенні Трояна. За результатами вказаних слідчих дій інформація про ймовірну причетність Трояна до такої протиправної діяльності виявилась недостовірною і не підтвердилась. Таким чином Троян не є підозрюваною особою", - заявили в СБУ.

Слідство у справі щодо затриманих осіб триває.

Як відомо, раніше ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Вадима Трояна нібито затримали на хабарі у 2 млн гривень. У коментарі УП Троян заявив, що "це повна брехня". Речник МВС Артем Шевченко також заперечив чутки про затримання Трояна.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що затримано заступника керівника ГО "Цивільний корпус "Азов" Бржезинського, помічницю заступника МВС України Іваштенко та громадянина Шамрая, які підозрюються у систематичному вимаганні з погрозою життю та здоров'ю від представника одного з підприємств коштів на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Усім повідомлено про підозру у зловживанні становищем та здирництві.

Українська правда