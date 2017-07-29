Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Інформація про причетність Трояна до вимагання не підтвердилась

Субота, 29 липня 2017, 18:38

Інформація про ймовірну причетність заступника глави МВС Вадима Трояна до протиправної діяльності виявилась недостовірною і не підтвердилась, він не є підозрюваною особою. 

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України, яке оприлюднено 29 липня. 

"СБУ спільно з ГПУ проведено спецоперацію щодо документування та затримання трьох осіб, які підозрюються у вимаганні коштів з керівника суб'єкта підприємницької діяльності. Затриманим особам обрано міру запобіжного заходу", - зазначили у Службі безпеки. 

У рамках проведення слідчих дій правоохоронці отримали інформацію про вірогідну участь у протиправних діяннях заступника міністра МВС України В.Трояна.

"Було ухвалено рішення про проведення обшуку у житловому приміщенні Трояна. За результатами вказаних слідчих дій інформація про ймовірну причетність Трояна до такої протиправної діяльності виявилась недостовірною і не підтвердилась. Таким чином Троян не є підозрюваною особою", - заявили в СБУ.

Слідство у справі щодо затриманих осіб триває. 

Як відомо, раніше ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Вадима Трояна нібито затримали на хабарі у 2 млн гривень. У коментарі УП Троян заявив, що "це повна брехня". Речник МВС Артем Шевченко також заперечив чутки про затримання Трояна.

Згодом  генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що затримано заступника керівника ГО "Цивільний корпус "Азов" Бржезинського, помічницю заступника МВС України Іваштенко та громадянина Шамрая, які підозрюються у систематичному вимаганні з погрозою життю та здоров'ю від представника одного з підприємств коштів на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Усім повідомлено про підозру у зловживанні становищем та здирництві. 

Українська правда 

"Українська правда" в Threads

Теми: корупціяМВССБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
корупція
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: