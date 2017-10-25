Невиконані судові рішення – ознака failed state

Усі роки незалежності Україна прожила, маючи наскрізь корумповану і вкрай неефективну систему примусового виконання судових рішень. Фактично, виконували від сили 3-5% усіх виконавчих проваджень, які надходили до системи.

У службі працювали майже 6 тисяч виконавців, які отримували мізерну зарплату. А єдиною мотивацією працювати для них були неофіційні доходи.

Як було раніше?

З кількох мільйонів судових справ, переданих на виконання, за старої системи 95% не виконувалося. Такий показник свідчив лише про одне – держава не дотримувалася своїх обов’язків і не забезпечувала право громадян на справедливість.

Аби змінити ситуацію, Міністерство юстиції розпочало запровадження реформи виконання судових рішень.

Перші два роки ми боролися з тотальною корупцією, яка тривалий час вибудовувалася в системі. За нашою ініціативою порушено близько 200 кримінальних справ щодо співробітників Державної виконавчої служби (ДВС).

Більше 70 справ дійшли до суду, а люди, які працювали за рамками закону, – понесли відповідальність.

Що змінилося?

Було ухвалено рішення створити реальний стимул для того, щоб виконавча служба почала працювати. А саме – запровадити виплату офіційної винагороди за фактично виконане судове рішення державному виконавцю.

Ми пішли шляхом, який не потребував збільшення витрат з державного бюджету. Винагороди, які отримують виконавці за ефективне виконання судових рішень, виплачуються за рахунок недобросовісного боржника, який вирішив жити поза законом.

Результати запровадження системи мотивації є суттєвими. Кількість виконаних проваджень за 9 місяців поточного року істотно збільшилася.

Державними виконавцями Мін’юсту стягнуто 80 мільйонів гривень на користь України з російського "Газпрому". За 9 місяців 2017 року забезпечено сплату 1,7 мільярдів гривень аліментів на користь більше 500 тисяч дітей.

Крім того, стягнуто 265 мільйонів заборгованості по заробітній платі. А також повернуто до державної та комунальної власності 331 земельну ділянку загальною площею 21000 гектарів.

Про ефективність введення винагороди красномовно свідчать і показники стягнутого виконавчого збору. Після запровадження відповідної системи заохочення державними виконавцями лише за останні три місяці 2017 року стягнуто близько 227 мільйонів гривень виконавчого збору, що становить майже 50% суми, стягнутої протягом попередніх 9 місяців.

Усього з моменту впровадження винагороди державними виконавцями стягнуто близько 810 мільйонів гривень виконавчого збору, з яких у цьому році стягнуто більше 583 мільйона.

При цьому виконуються всі види проваджень, а виконавці не можуть самі обрати лише ті виконавчі провадження, де вони можуть отримати винагороду. Досягти цього вдалося завдяки запуску автоматизованої системи розподілу проваджень.

Звичайно, було і є багато критиків запропонованих змін, як і незадоволених працівників старої системи, що не потрапили до нової. Вони не пройшли конкурси, але вважають, що гідні працювати.

Переконаний: для держави і для очищення системи повна зміна структури виконавчої служби і новий набір співробітників були правильним рішенням.

Як це працює зараз?

Умовно є виконавча служба, і є 100 виконавчих проваджень. Справи з соціально чутливих питань, як-то стягнення аліментів чи виселення, не дуже приваблюють виконавців, адже вимагають значних затрат часу і не передбачають значної винагороди.

Проте система розподіляє між виконавцями всі провадження пропорційно, так, щоб кожен отримував на опрацювання як провадження соціального характеру, так і справи, за які можна отримати офіційну винагороду.

Виконавець отримує винагороду у випадку, коли виконав більше 55%, а в деяких випадках – більше 60% усіх своїх проваджень. Тобто, якщо виконавець не стягне аліменти, не забезпечить виселення чи рішення щодо захисту прав дітей, він не отримає жодної винагороди.

Окремо наголошую: розуміючи суспільний резонанс щодо виплат значних винагород окремим державним виконавцям, ми відреагували відповідно.

Кабмін встановив обмеження у 200 прожиткових мінімумів, або 308 тисяч гривень для винагород, які виплачують державним виконавцям Мін'юсту.

Як ми рухаємося далі?

Наша мета – досягти середньоєвропейських показників. Для цього ми зробили наступний крок та забезпечили на законодавчому рівні запровадження нового інституту приватних виконавців.

Вони зможуть на рівні з державними виконувати рішення, окрім найбільш соціально чутливих (виселення, опіка дитини) та рішень, де позивачем чи відповідачем є державні органи чи компанії.

При цьому українці самостійно зможуть обирати, до кого з виконавців їм звернутися. Це створить конкуренцію на ринку і відповідно – підвищить якість послуг й ефективність роботи виконавців.

Схожий принцип ми використали під час реформи реєстраційної системи. Право проводити державну реєстрацію отримали нотаріуси та місцева влада. Ринок став конкурентним, а громадяни забули про черги, хабарі та хамство.

Нині триває навчання та процес ліцензування приватних виконавців. Усього документи для того, щоб пройти навчання і стати приватним виконавцем, подали близько 1300 осіб. Успішно склав кваліфікаційний іспит 101 претендент. І вони вже отримали посвідчення приватного виконавця.

Мін'юст перевірив 82 офісів приватних виконавців, 76 з яких успішно пройшли перевірку. 69 приватних виконавців наразі внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України і вже розпочали свою роботу.

Сергій Шкляр, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби, спеціально для УП