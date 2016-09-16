Порошенко: Це не громадянська війна – це агресія Росії

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 09:57

Президент Петро Порошенко наголошує, що ситуацію на Донбасі і в Криму не можна називати громадянською війною, бо відбувається агресія Росії проти України.

Про це Порошенко заявив на форумі YES у п'ятницю.

"2 роки ми ведемо боротьбу проти російської агресії. Це не громадянська війна, це не конфлікт в Україні, це - ніщо інше як російська агресія проти вільної незалежної демократичної України. Ми маємо використовувати лише це слово", - наголосив він.

"Головне досягнення - це те, що вдалося зупинити просування війни вглиб території України", - додав Порошенко.

Він зазначив, що оновлена українська армія – це не нові танки, а новий український солдат.

"Вони захищають не нашу – Українську, а нашу – європейську демократію", - наголосив він.

Українська правда

Теми: Донбас
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Коментарі — 5
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IP: 95.132.82.---kerubino16.09.2016 14:21
Так треба було називати війною ,а не жувати соплі і придумати якесь АТО ,а тепер вже пізно про щось говорити.
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IP: 77.222.145.---ReAlex16.09.2016 11:23
Петро Петренко:
А караваны смерти из РФ на Донбасс это нее агрессия по-твоему?
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IP: 88.113.248.---Петро Петренко16.09.2016 10:47
Мели Емеля твоя неделя! Он уничтожает свой народ на Донбассе, а Россия агрессор! Если бы Россия была агрессором, сейчас бы выборы в Госдуму проходили уже в Киеве.
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IP: 94.253.237.---asv200116.09.2016 10:43
так может это не АТО тогда?
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га16.09.2016 10:13
Петя, якщо це Російська агресія, то чому суд двічі відмовився визнати цей факт? І чому представник твоєї адміністрації, від твого імені вимагав не визнавати факт російської агресії? Тріпло ти, шоколадне!
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