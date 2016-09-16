Порошенко: Це не громадянська війна – це агресія Росії

Президент Петро Порошенко наголошує, що ситуацію на Донбасі і в Криму не можна називати громадянською війною, бо відбувається агресія Росії проти України.

Про це Порошенко заявив на форумі YES у п'ятницю.

"2 роки ми ведемо боротьбу проти російської агресії. Це не громадянська війна, це не конфлікт в Україні, це - ніщо інше як російська агресія проти вільної незалежної демократичної України. Ми маємо використовувати лише це слово", - наголосив він.

"Головне досягнення - це те, що вдалося зупинити просування війни вглиб території України", - додав Порошенко.

Він зазначив, що оновлена українська армія – це не нові танки, а новий український солдат.

"Вони захищають не нашу – Українську, а нашу – європейську демократію", - наголосив він.

Українська правда