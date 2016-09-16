Порошенко: Это не гражданская война - это агрессия России

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Пятница, 16 сентября 2016, 09:57

Президент Петр Порошенко заявляет, что ситуацию на Донбассе и в Крыму нельзя называть гражданской войной, потому что происходит агрессия России против Украины.

Об этом Порошенко заявил на форуме YES в пятницу.

"2 года мы ведем борьбу против российской агрессии. Это не гражданская война, это не конфликт в Украине, это - ничто иное, как российская агрессия против свободной независимой демократической Украины. Мы должны использовать только это слово", - подчеркнул он.

"Главное достижение - это то, что удалось остановить продвижение войны вглубь территории Украины", - добавил Порошенко.

Он отметил, что обновленная украинская армия - это не новые танки, а новый украинский солдат.

"Они защищают не нашу - украинскую, а нашу - европейскую демократию", - подчеркнул он.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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Комментарии — 5
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IP: 95.132.82.---kerubino16.09.2016 14:21
Так треба було називати війною ,а не жувати соплі і придумати якесь АТО ,а тепер вже пізно про щось говорити.
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IP: 77.222.145.---ReAlex16.09.2016 11:23
Петро Петренко:
А караваны смерти из РФ на Донбасс это нее агрессия по-твоему?
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IP: 88.113.248.---Петро Петренко16.09.2016 10:47
Мели Емеля твоя неделя! Он уничтожает свой народ на Донбассе, а Россия агрессор! Если бы Россия была агрессором, сейчас бы выборы в Госдуму проходили уже в Киеве.
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IP: 94.253.237.---asv200116.09.2016 10:43
так может это не АТО тогда?
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га16.09.2016 10:13
Петя, якщо це Російська агресія, то чому суд двічі відмовився визнати цей факт? І чому представник твоєї адміністрації, від твого імені вимагав не визнавати факт російської агресії? Тріпло ти, шоколадне!
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