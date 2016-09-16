Порошенко: Это не гражданская война - это агрессия России

Президент Петр Порошенко заявляет, что ситуацию на Донбассе и в Крыму нельзя называть гражданской войной, потому что происходит агрессия России против Украины.

Об этом Порошенко заявил на форуме YES в пятницу.

"2 года мы ведем борьбу против российской агрессии. Это не гражданская война, это не конфликт в Украине, это - ничто иное, как российская агрессия против свободной независимой демократической Украины. Мы должны использовать только это слово", - подчеркнул он.

"Главное достижение - это то, что удалось остановить продвижение войны вглубь территории Украины", - добавил Порошенко.

Он отметил, что обновленная украинская армия - это не новые танки, а новый украинский солдат.

"Они защищают не нашу - украинскую, а нашу - европейскую демократию", - подчеркнул он.

Украинская правда