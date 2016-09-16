Порошенко анонсував звільнення з полону ще одного українця

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 10:04

Президент Петро Порошенко анонсує звільнення Володимира  Жемчугова, якого тримають бойовики.

Про це він заявив на форумі YES у п'ятницю.

"Я можу дати вам трохи оптимізму. Завтра у нас велика надія, що завтра ми привеземо додому Жемчугова", - заявив Порошенко.

 

Як відомо, 45-річний Жемчугов був затриманий бойовиками Луганської області в листопаді 2015 року. Його звинувачують в підриві залізничного полотна в районі Лутугіно під Луганськом і електропори в Хрящуватому

Жемчугов є інвалідом, він не має кінцівок і зору.

Українська правда

Теми: полонені Порошенко
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Коментарі — 2
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IP: 93.183.219.---peanch16.09.2016 10:58
На Савченко его поменяйте.
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IP: 91.124.207.---nestor198016.09.2016 10:21
Жемчугов є інвалідом, він не має кінцівок і зору.
Він у терористів російського міра гібридних воєн Путіна - Кирила просто фізично не зміг би вижити.
За його життя Україна повертає на війну проти нас з вами вилікуваних і тому фізично здорових, (відокремлених на наших харчах), терористів і воєнторгу Путіна - Кирила, щоб вони і надалі нас убивали? Скільки чоловік?
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