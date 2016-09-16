Порошенко анонсував звільнення з полону ще одного українця

Президент Петро Порошенко анонсує звільнення Володимира Жемчугова, якого тримають бойовики.

Про це він заявив на форумі YES у п'ятницю.

"Я можу дати вам трохи оптимізму. Завтра у нас велика надія, що завтра ми привеземо додому Жемчугова", - заявив Порошенко.

Як відомо, 45-річний Жемчугов був затриманий бойовиками Луганської області в листопаді 2015 року. Його звинувачують в підриві залізничного полотна в районі Лутугіно під Луганськом і електропори в Хрящуватому

Жемчугов є інвалідом, він не має кінцівок і зору.

Українська правда