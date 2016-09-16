Порошенко анонсував звільнення з полону ще одного українця
Президент Петро Порошенко анонсує звільнення Володимира Жемчугова, якого тримають бойовики.
Про це він заявив на форумі YES у п'ятницю.
"Я можу дати вам трохи оптимізму. Завтра у нас велика надія, що завтра ми привеземо додому Жемчугова", - заявив Порошенко.
Як відомо, 45-річний Жемчугов був затриманий бойовиками Луганської області в листопаді 2015 року. Його звинувачують в підриві залізничного полотна в районі Лутугіно під Луганськом і електропори в Хрящуватому
Жемчугов є інвалідом, він не має кінцівок і зору.
Українська правда
Він у терористів російського міра гібридних воєн Путіна - Кирила просто фізично не зміг би вижити.
За його життя Україна повертає на війну проти нас з вами вилікуваних і тому фізично здорових, (відокремлених на наших харчах), терористів і воєнторгу Путіна - Кирила, щоб вони і надалі нас убивали? Скільки чоловік?