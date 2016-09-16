Джемілєва номінували на премію Сахарова

634 перегляди
0
П'ятниця, 16 вересня 2016, 14:16

Один з лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв номінований на премію Сахарова, яку заснував Європарламент.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Європарламенту.

"Мустафа Джемілєв відстоює права людини та права національних меншин понад півстоліття. Йому було шість місяців, коли його родину депортували в Центральну Азію разом з кримськими татарами. Він зміг повернутися назад лише через 45 років.  Тепер після того, як Росія анексувала Крим, йому знову заборонили в'їзд на півострів", - сказано в повідомленні

Джемілєв є одним з чотирьох номінантів.

 Ім'я переможця стане відоме 6 жовтня.

Премія Сахарова в галузі свободи думки призначається раз на рік європейським парламентом. Вона була започаткована у 1988 році.

Українська правда

Теми: кримські татари
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У суді над Чийгозом син енкавеесника ображав українців і кримських татар 15 вересня 2016, 14:22
У Криму нові обшуки у кримських татар 14 вересня 2016, 17:44
"Верховний суд" Криму відхилив апеляційні скарги Умерова 13 вересня 2016, 11:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
МВФ визначив "маяки" для четвертого траншу Україні
Крім Жемчугова в суботу обміняють співробітника СБУ – ЗМІ
Порошенко анонсував початок великої приватизації наступного місяця
У Євросоюзі – за надання НАБУ права на самостійну "прослушку"
Усі новини
Театр

Меню на завтра. Нова британська драма на українських сценах

Татусевий першосвіт

Як народження доньки може змінити чоловіка