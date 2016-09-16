ОБСЄ: в ніч на п'ятницю у зоні АТО не було жодного пострілу

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 14:22

У ніч на п'ятницю місія ОБСЄ не зафіксувала жодного пострілу в зоні АТО.

Про це у п'ятницю заявив під час брифінгу заступник голови СММ ОБСЄ Александер Хуг.

"Згідно зі звітами усіх наших 14 офісів у Донецькі і Луганській областях ситуація минулої ночі була спокійною. Останнє порушення режиму припинення вогню було зафіксовано в 16.50 вчора (у четвер – ред.) після обіду в районі Ясинуватої, Авдіївки", - сказав він.

"Зі Станиці Луганської аж до Широкиного жодного вибуху, навіть пострілу не було зафіксовано з того моменту", - додав Хуг.

Проте він додав, що рано стверджувати, що це матиме стійкий ефект. Хуг повідомив, що заборонене озброєння досі знаходиться у зоні безпеки.

"Напруженість чи непорозуміння може призвести до ескалації", - додав Хуг.

Як відомо, ватажок бойовиків Олександр Захарченко оголосив, що бойовики в "односторонньому порядку" починають "режим тиші" з 0 годин 15 вересня.  

Прес-служба штабу АТО у п'ятницю повідомила, що за минулу добу бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Українська правда

Теми: Донбас АТО ОБСЄ
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IP: 93.74.59.---RX16.09.2016 16:42
Кто врёт Ху..Г или пресс служба АТО.
Пресс-служба штаба АТО в пятницу сообщила, что за минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских сил.
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