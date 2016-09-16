У вихідні на заході дощі, а з неділі подекуди можливі заморозки

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 16:11

Найближчої суботи у більшості областей України збережеться тепла денна погода й ризик пожеж, а вже після неділі на півночі й сході можливі заморозки.

Такий прогноз опублікував Український Гідрометцентр.

За його даними, 17 вересня надзвичайна пожежна небезпека утримається у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях.

18-19 вересня така ж ситуація буде у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях.

А вночі 18-19 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях "на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°", інформують синоптики.

Втім, судячи з мап прогнозів, загалом вночі ще зберігатиметься плюсова температура.

Прогноз погоди на 17 вересня
Прогноз погоди на 17 вересня

У Києві та області у суботу, неділю та понеділок очікується вдень 18-20 градусів, а вночі – 8-10 градусів тепла.

Погода на 18 вересня
Погода на 18 вересня

Загалом у суботу переважно сонячно – лише на Закарпатті, Прикарпатті та на Буковині дощі з грозами. А в неділю дощами затягне вже всю західну Україну й південні області.

Прогноз на 19 вересня
Прогноз на 19 вересня

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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