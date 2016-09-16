У вихідні на заході дощі, а з неділі подекуди можливі заморозки
Найближчої суботи у більшості областей України збережеться тепла денна погода й ризик пожеж, а вже після неділі на півночі й сході можливі заморозки.
Такий прогноз опублікував Український Гідрометцентр.
За його даними, 17 вересня надзвичайна пожежна небезпека утримається у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях.
18-19 вересня така ж ситуація буде у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях.
А вночі 18-19 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях "на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°", інформують синоптики.
Втім, судячи з мап прогнозів, загалом вночі ще зберігатиметься плюсова температура.
У Києві та області у суботу, неділю та понеділок очікується вдень 18-20 градусів, а вночі – 8-10 градусів тепла.
Загалом у суботу переважно сонячно – лише на Закарпатті, Прикарпатті та на Буковині дощі з грозами. А в неділю дощами затягне вже всю західну Україну й південні області.
Олена Рощенко, УП