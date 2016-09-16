У Затоці розбарикадували раду, але дорогу перекрито – все стоїть

У Затоці Одеської області люди перекрили дорогу через боротьбу політиків за крісло голови селищної ради – у результаті утворилися черги з автомобілів.

Про це повідомив "Українській правді" очевидець подій, уточнюючи, що там проходить траса Одеса – Рені.

Щоправда, ходять електрички. Але пасажири бояться не встигнути на свої поїзди до Одеси.

Раніше "7 телеканал" повідомляв, що напередодні в будівлі селищної ради забарикадувалися люди, а депутати й жителі Затоки перекрили дорогу.

Як пише одеське видання "Думская", з 16 вересня Наталія Вернигора приступила до виконання обов'язків секретаря селищної ради Затоки. 16 травня селищна рада обрала її своїм секретарем, і вона за документами є в.о. Затоківського селищного голови, доки мер Василь Звягінцев – у СІЗО у справі про масове розкрадання землі.

Екс-секретаря ради В'ячеслава Бокія днями арештували за звинуваченням у створенні організованого злочинного угруповання й замовному убивстві.

15 вересня група молодих людей спортивної зовнішності, які представляють його інтереси, заблокувала вхід до селищної ради й перешкоджала Вернигорі зайняти її робоче місце.

Прихильники Бокія блокували вхід до селищної ради понад 2-х години. У бійці було застосовано перцевий балончик, від якого постраждали Вернигора, кілька журналістів і поліцейських.

За деякий час до поліції надійшло повідомлення про мінування будівлі. Викликані на місце вибухотехніки відтіснили "тітушок", які блокували вхід до будівлі, але одразу потрапити в приміщення не змогли.

Як повідомили очевидці, депутат Галина Барановська відмовилася видати ключі. Наталія Вернигора, порадившись із представниками поліції, вирішила викликати фахівців, які в їхній присутності зрізали замки.

Вибухотехніки оглянули приміщення й констатували, що жодних вибухових засобів і мін немає, після чого будівлю було закрито.

У п'ятницю селищна рада Затоки вже працює у звичайному режимі.

Щоб уникнути протистоянь будівлю охороняють співробітниками поліції.

"Українська правда", "Думская"