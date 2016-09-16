425 вибухів зафіксували спостерігачі ОБСЄ у Донецькій області в четвер

Співробітники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 425 вибухів у Донецькій області 15 вересня.

Про це сказано у звіті місії за 15 вересня.

"СММ (спеціальна моніторингова місія) зафіксувала менше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, нарахувавши 425 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом (670 вибухів)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в Луганській області моніторингова місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

Як відомо, місія ОБСЄ зафіксувала 670 вибухів у Донецькій області 14 вересня.

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