Білецький в Маріуполі анонсував створення своєї партії - ЗМІ

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Субота, 17 вересня 2016, 02:43

14 жовтня в Україні може з'явитися нова партія, створена з ініціативи керівництва полку "Азов".

Про це розповів комполка Андрій Білецький, передає сайт міста Маріуполь 0629.com.ua.

Він повідомив, що партія буде будуватися за мережевим принципом.

"Нинішні партії в Україні мають фейкових членів. У нас буде інакше. Ми будемо шукати лідерів у містах, які зможуть об'єднати навколо себе актив, і створювати мережу по всій Україні", - пояснив принцип партійного будівництва Білецький.

За його словами, поки назви у створюваної партії немає. Не відповів він і з приводу ідеології. Але пояснив, що хоче об'єднати свідомих, активних людей, волонтерів, бізнесменів, навколо ідеї будівництва нової України.

"Ми не за таку Україну гинули", - заявив комполка.

Теми: Білецький "Азов" Маріуполь партія
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