ЄБРР вимагає скасування рішення по "Укртрансгазу"

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Субота, 17 вересня 2016, 10:52

Європейський банк реконструкції та розвитку вимагає скасування рішення про зміну Міністерством економічного розвитку і торгівлі статуту НАК "Нафтогаз України" і передачі його "дочки" ПАТ "Укртрансгаз" в управління МЕРТ від НАК.

Про це заявив керуючий директор ЄБРР по Східній Європі і Кавказу Френсіс Маліж у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

"Необхідно скасувати це рішення і сісти за стіл з Міністерством економіки і представниками "Нафтогазу", іншими необхідними партнерами і прийняти рішення, які будуть узгоджуватися з угодою, яка була підписана між урядом України та ЄБРР", - сказав Маліж.

За його словами, ЄБРР готовий взяти участь у таких дискусіях.

"Ми стурбовані, дуже стурбовані, що рішення, які були прийняті не у відповідності з нормальними правилами корпоративного управління", - додав Маліж.

Він зазначив, що частиною угод уряду України з ЄБРР був кредит "Нафтогазу" в розмірі $300 млн на купівлю природного газу та реформа "Нафтогазу", яка передбачає введення міжнародного контролю, проведення антикорупційних заходів, введення незалежної наглядової ради.

Маліж підкреслив, що деякі з цих заходів були вжиті.

Теми: газ ЄБРР Нафтогаз
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