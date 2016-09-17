Росія готова бути гарантом домовленостей по Донбасу - Путін

00
0
Субота, 17 вересня 2016, 12:19

Росія готова виступити посередником із врегулювання в Україні і гарантом можливих домовленостей, якщо цього хочуть у Києві.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання журналістів після закінчення візиту до Бішкеку, передає "Інтерфакс".

"Що ми можемо зробити - це створити умови для переговорного процесу і самі взяти в ньому участь у вигляді посередників і гарантів досягнутих домовленостей", - сказав Путін.

"Ось це ми можемо, хочемо і будемо робити, якщо цього хочуть наші партнери в Києві", - підкреслив президент РФ.

Все інше, за словами президента РФ, "може зробити тільки український народ і його представники".

Путін також заявив, що РФ готова до проведення будь-яких контактів, які могли б привести до вирішення конфлікту на Донбасі.

"Ми готові до продовження будь-яких контактів, аби вони вели до позитивного результату, до розв'язання кризи, яка виникла в Україні", - сказав він.

"Ми хочемо, щоб Україна розвивалася як незалежна, самостійна держава, сильна економічно і у всіх інших відношеннях, з тим, щоб у нас був надійний, стабільний партнер", - додав російський лідер.

За його словами, це повністю відповідає нашим національним державним інтересам, тому РФ робитиме все, що від неї залежить, щоб ця мета була досягнута.

"Але в односторонньому порядку ми це зробити не можемо. Ми не можемо, наприклад, внести зміни до Конституції України. Це може зробити тільки сама Україна, саме українське керівництво", - сказав Путін, зазначивши, що РФ не може ні підписати замість президента України закон про амністію, ні прийняти закон про вибори.

Теми: Росія Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Гройсман: Ми за мир, але на наших умовах 17 вересня 2016, 12:07
Міністри енергетики України та РФ обговорять енергопостачання Донбасу - Кучма 17 вересня 2016, 11:35
Гройсман: Диппредставництва РФ 18 вересня охоронятимуть у штатному режимі 17 вересня 2016, 11:18
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Росія готова виступити гарантом домовленостей по Донбасу - Путін
Гройсман: Ми за мир, але на наших умовах
Рішення по "Укртрансгазу" може бути змінене - Гройсман
У Росії сподіваються, що їхні вибори таки відбудуться в Україні
Усі новини
Форум видавців

7 книжок, які не можна оминути на Форумі видавців у Львові

Історія

Як Україна розробляла бортові комп’ютери для радянських ракет