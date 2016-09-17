Росія готова бути гарантом домовленостей по Донбасу - Путін

Росія готова виступити посередником із врегулювання в Україні і гарантом можливих домовленостей, якщо цього хочуть у Києві.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання журналістів після закінчення візиту до Бішкеку, передає "Інтерфакс".

"Що ми можемо зробити - це створити умови для переговорного процесу і самі взяти в ньому участь у вигляді посередників і гарантів досягнутих домовленостей", - сказав Путін.

"Ось це ми можемо, хочемо і будемо робити, якщо цього хочуть наші партнери в Києві", - підкреслив президент РФ.

Все інше, за словами президента РФ, "може зробити тільки український народ і його представники".

Путін також заявив, що РФ готова до проведення будь-яких контактів, які могли б привести до вирішення конфлікту на Донбасі.

Путин: Мы хотим, чтобы Украина была сильной и независимой, но за нее и ее руководство мы сделать это не можем pic.twitter.com/xz2FYJRwcK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 17, 2016

"Ми готові до продовження будь-яких контактів, аби вони вели до позитивного результату, до розв'язання кризи, яка виникла в Україні", - сказав він.

"Ми хочемо, щоб Україна розвивалася як незалежна, самостійна держава, сильна економічно і у всіх інших відношеннях, з тим, щоб у нас був надійний, стабільний партнер", - додав російський лідер.

За його словами, це повністю відповідає нашим національним державним інтересам, тому РФ робитиме все, що від неї залежить, щоб ця мета була досягнута.

"Але в односторонньому порядку ми це зробити не можемо. Ми не можемо, наприклад, внести зміни до Конституції України. Це може зробити тільки сама Україна, саме українське керівництво", - сказав Путін, зазначивши, що РФ не може ні підписати замість президента України закон про амністію, ні прийняти закон про вибори.