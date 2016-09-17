АТО: 1 військовий загинув, 6 поранено

За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув і шестеро зазнали поранень.

Про це повідомив спікер Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в суботу.

Він також зазначив, що бойовики не застосовували важкого озброєння.

Крім того, Мотузяник повідомив, що в Авдіївці при спробі розібрати знайдений реактивний вогнемет померли двоє місцевих жителів.

"Ми закликаємо бути надзвичайно обережними з будь-якою знайденою зброєю та небезпечними знахідками, одразу повідомляти силовиків", - сказав він.

Українська правда