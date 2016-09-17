Із введенням "тиші" на Донбасі погіршилася криміногенна обстановка – ГУР

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Субота, 17 вересня 2016, 14:33

З введенням режиму припинення вогню відмічається погіршення криміногенної обстановки на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, за даними розвідки, відмічено випадки, коли військовослужбовці російських окупаційних військ, зловживаючи службовим становищем, скоюють злочини проти місцевих мешканців.

"15 вересня ц.р. до командування 1 АК (Донецьк) ЗС РФ направлено скаргу місцевих жителів н.п.Спартак за підписом 347 осіб, в якій зафіксовані факти крадіжки металевих конструкцій огорожі та системи опалення військовослужбовцями 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1АК. При цьому, за перешкоджання місцевими мешканцями такого роду діяльності, російські окупанти погрожували застосуванням зброї", - йдеться в повідомленні.

Також продовжують відмічатись випадки мародерства, яке організовано командним складом з’єднань та частин 1 АК.

"Зокрема, у період 8-15 вересня ц.р. особовий склад зі складу окремого розвідувального батальйону (Донецьк) та окремого штурмового батальйону (Макіївка) 1 АК неодноразово залучався до вивезення металобрухту з території Донецького аеропорту", - стверджують у розвідці.

Там також заявили, що командування російських окупаційних військ використовує режим припинення вогню для підвищення боєздатності військових частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ, прихованого переміщення озброєння та військової техніки.

Основні зусилля противника зосереджувались на підтриманні боєготовності військ, ротації передових підрозділів, поповненні запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів, удосконаленні інженерного обладнання позицій.

Українська правда

Теми: розвідка Донбас
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Коментарі — 1
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IP: 95.132.100.---kerubino17.09.2016 14:43
Так кричали Рассея ,Рассея ,ось і мають рашу ,так ватникам і треба .
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