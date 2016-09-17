Луценко хоче окремих суддів для інвесторів і корупціонерів

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Субота, 17 вересня 2016, 16:17

Генпрокурор Юрій Луценко виступає за створення у Госпсуді палати з питань конфліктів інвесторів.

Про це він заявив на конференції YES Ukraine 2016 17 вересня.

"Не важливо - (захисту прав) зовнішнього чи внутрішнього (інвестора). Якби була така спеціалізація, були судді, обрані на конкурсах та виділені саме для цих питань - і в яких би може навіть була спостережна рада з числа  західних правників... Які б діяли у питаннях інвестиційних спорів, захисту інвестиційних активів - було б дуже добре", - зазначив Луценко.

"Спеціальний департамент із розгляду питань інвесторів був би великим кроком вперед", - додав він.

"Цю ідею я пропонував президенту України, власне, він не проти", -  зауважив Луценко. 

Також він додав, що виступає за окрему спеціалізацію суддів "для корупціонерів категорії "А" - тобто найвищого рівня".

Українська правда 

Теми: Луценко суд інвестиції корупція
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IP: 95.133.238.---karpatu17.09.2016 16:29
Заговорюємо проблему, точніше мішаємо горох з капустою. Конкретно: спеціалізовані антакорупційні суди НАБУ. Все решта від лукавого.
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