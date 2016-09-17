Тука сподівається, що Кабмін у жовтні розгляне план відновлення Донбасу

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Субота, 17 вересня 2016, 17:16

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука сподівається, що Кабмін у жовтні розгляне план заходів щодо реалізації концепції Держпрограми відновлення і розвитку миру на Донбасі.

"Зараз весь цей документ проходить по всіх інстанціях Кабміну, наскільки мені відомо, залишилася тільки одна інстанція. Документ закінчений і проходить узгодження", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Тука зазначив, що після отримання відгуків та зауважень щодо цього документа він буде доопрацьований і винесений на розгляд уряду.

"Я оптиміст, тому я розраховую на розгляд у жовтні", - сказав заступник міністра.

Він додав, що план заходів буде розрахований на 3-5 років.

Теми: Донбас Кабінет міністрів
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