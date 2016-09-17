Кучма: Європа забула про Україну, МЗС має щось робити

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Субота, 17 вересня 2016, 17:50

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що Європа стала приділяти українським проблемам набагато менше уваги, зосередившись на власних.

Про це він сказав журналістам в кулуарах другого дня 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ви, напевно, стежите за європейською пресою. Там щось є про Україну?... Там про Україну нічого немає, як ніби тут нічого не відбувається. Ми там не присутні в інформаційному просторі на сьогоднішній день", - зазначив екс-президент.

За словами Кучми, спочатку поговорили про Крим, потім трохи про Донбас і забули.

"Тому що пересічного європейця не цікавить, що тут відбувається. Вони турбуються, щоб у них в своїй кишені було нормально", - додав він.

На думку Кучми, проблема полягає в тому, що "ми погано працюємо в міжнародному просторі".

У коментарі "Громадському" Кучма висловив думку, що МЗС має щось робити щось, щоб в Європі не забували про Україну.

"Ми самі нічого не робимо, щоб бути почутими. Європейці живуть своїм життям, їм не потрібен головний біль. А ще європейці не хочуть втрачати європейський ринок", - сказав він.

Водночас прем'єр Володимир Гройсман вважає, що інформаційна агресія Росії спрямована серед іншого на дестабілізацію Європи шляхом відволікання уваги від українського питання.

"Що стосується порядку денного інформаційного простору, я думаю, що це також політика нашого ворога - переключити фокус уваги з проблем України на якісь інші", - сказав він в рамках YES, відповідаючи на питання Кучми про те, чи об'єднається світ, якщо європейці не бачать проблем України.

Гройсман підкреслив, що в даному випадку мова йде про інформаційну агресію Росії.

"Я б хотів підкреслити: західний світ є демократичним, а Росія не розуміє, що таке демократія... Тому вони намагаються змінити порядок денний. Я б сказав, що спроба зняти Україну з порядку денного Європи - це ще один крок, щоб дестабілізувати саму Європу", - заявив він.

Українська правда

Теми: Кучма Гройсман ЄС
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Коментарі — 2
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IP: 195.138.81.---Kotia17.09.2016 18:13
Молись і кайся, Гобліне !!!
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IP: 93.148.11.---VIad417.09.2016 18:10
Не соответствует действительности. Все СМИ сегодня приводят заявление госдепа США о непризнании выборов в Крыму. Может Кучма обеспокоился, что это про него ничего не пишут? Тоже неправда, Мирослава Гонгадзе вчера заявила, что место Кучмы на скамье подсудимых, и я с ней согласен.
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