Кучма: Європа забула про Україну, МЗС має щось робити
Другий президент України Леонід Кучма вважає, що Європа стала приділяти українським проблемам набагато менше уваги, зосередившись на власних.
Про це він сказав журналістам в кулуарах другого дня 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ви, напевно, стежите за європейською пресою. Там щось є про Україну?... Там про Україну нічого немає, як ніби тут нічого не відбувається. Ми там не присутні в інформаційному просторі на сьогоднішній день", - зазначив екс-президент.
За словами Кучми, спочатку поговорили про Крим, потім трохи про Донбас і забули.
"Тому що пересічного європейця не цікавить, що тут відбувається. Вони турбуються, щоб у них в своїй кишені було нормально", - додав він.
На думку Кучми, проблема полягає в тому, що "ми погано працюємо в міжнародному просторі".
У коментарі "Громадському" Кучма висловив думку, що МЗС має щось робити щось, щоб в Європі не забували про Україну.
"Ми самі нічого не робимо, щоб бути почутими. Європейці живуть своїм життям, їм не потрібен головний біль. А ще європейці не хочуть втрачати європейський ринок", - сказав він.
Водночас прем'єр Володимир Гройсман вважає, що інформаційна агресія Росії спрямована серед іншого на дестабілізацію Європи шляхом відволікання уваги від українського питання.
"Що стосується порядку денного інформаційного простору, я думаю, що це також політика нашого ворога - переключити фокус уваги з проблем України на якісь інші", - сказав він в рамках YES, відповідаючи на питання Кучми про те, чи об'єднається світ, якщо європейці не бачать проблем України.
Гройсман підкреслив, що в даному випадку мова йде про інформаційну агресію Росії.
"Я б хотів підкреслити: західний світ є демократичним, а Росія не розуміє, що таке демократія... Тому вони намагаються змінити порядок денний. Я б сказав, що спроба зняти Україну з порядку денного Європи - це ще один крок, щоб дестабілізувати саму Європу", - заявив він.
Українська правда