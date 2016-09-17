Кучма: Европа забыла об Украине, МИД должен что-то делать

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что Европа стала уделять украинским проблемам намного меньше внимания, переключившись на собственные.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах второго дня 13-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы, наверное, следите за европейской прессой. Там что-то есть об Украине?… Там об Украине ничего нет, как будто здесь ничего не происходит. Мы там не присутствуем в информационном пространстве на сегодняшний день", - отметил экс-президент.

Кучма указал, что сначала поговорили о Крыме, потом немного о Донбассе и забыли.

"Потому что рядового европейца не интересует, что здесь происходит. Они беспокоятся, чтобы у них в своем кармане было нормально", - добавил он.

По мнению Кучмы, проблема заключается в том, что "мы плохо работаем в международном пространстве".

В комментарии "Громадському" Кучма выразил мнение, что МИД должен делать что-то, чтобы в Европе не забывали об Украине.

"Мы сами ничего не делаем, чтобы быть услышанными. Европейцы живут своей жизнью, им не нужна головная боль. А еще европейцы не хотят терять европейский рынок", - сказал он.

В то же время, премьер Владимир Гройсман считает, что информационная агрессия России направлена среди прочего на дестабилизацию Европы путем отвлечения внимания от украинского вопроса.

"Что касается повестки дня информационного пространства, я думаю, что это также политика нашего врага – переключить фокус внимания с проблем Украины на какие-то другие", - сказал он в рамках YES, отвечая на вопрос Кучмы о том, объединится ли мир, если европейцы не видят проблем Украины.

Гройсман подчеркнул, что в данном случае речь идет об информационной агрессии России.

"Я бы хотел подчеркнуть: западный мир является демократическим, а Россия не понимает, что такое демократия… Поэтому они пытаются изменить повестку дня. Я бы сказал, что попытка снять Украину с повестки дня Европы – это еще один шаг, чтобы дестабилизировать саму Европу", - заявил он.

Украинская правда