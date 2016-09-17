Клімкін назвав спробу провести російські вибори в Україні провокацією

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що спроба російської сторони організувати вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму і диппредставництвах РФ в Україні - це свідома провокація.

Про це він сказав журналістам в рамках Ялтинської європейської стратегії в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що у нас є міжнародне право, ми поважаємо міжнародне право. Росія його послідовно порушує, сама логіка організації цих виборів на території окупованого Криму, ця спроба організувати вибори на території дипломатичних установ - це свідома провокація", - вважає Клімкін.

За його словами, спроба проведення даних виборів в російських диппредставництвах має на меті розхитати ситуацію.

Як повідомлялося, раніше Клімкін повідомив, що Україна ухвалила рішення про заборону відкриття повноцінних виборчих дільниць у російських дипломатичних установах на українській території через включення Криму до багатомандатного федерального виборчого округу на парламентських виборах.