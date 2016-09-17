Клімкін назвав спробу провести російські вибори в Україні провокацією

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Субота, 17 вересня 2016, 17:59

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що спроба російської сторони організувати вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму і диппредставництвах РФ в Україні - це свідома провокація.

Про це він сказав журналістам в рамках Ялтинської європейської стратегії в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що у нас є міжнародне право, ми поважаємо міжнародне право. Росія його послідовно порушує, сама логіка організації цих виборів на території окупованого Криму, ця спроба організувати вибори на території дипломатичних установ - це свідома провокація", - вважає Клімкін.

За його словами, спроба проведення даних виборів в російських диппредставництвах має на меті розхитати ситуацію.

Як повідомлялося, раніше Клімкін повідомив, що Україна ухвалила рішення про заборону відкриття повноцінних виборчих дільниць у російських дипломатичних установах на українській території через включення Криму до багатомандатного федерального виборчого округу на парламентських виборах.

Разом з тим, у суботу глава ЦВК РФ Елла Памфілова заявила, що Україна повинна забезпечити безпеку під час голосування росіян на її території 18 вересня.

Теми: Клімкін Росія вибори
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