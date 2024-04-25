Російський СК вирішив звинувачувати колишніх посадовців Гройсмана, Клімкіна і Стеця
Російський Слідчий комітет висунув обвинувачення колишнім голові Верховної Ради України Володимиру Гройсману, міністру закордонних справ Павлу Клімкіну і міністру інформполітики Юрію Стецю.
Джерело: на висунення обвинувачення зі сторони СК РФ звернуло увагу Суспільне
Деталі: В повідомленні СК йдеться про проведення наради в окупованому РФ Маріуполі, під час якої оголосили, що проти Гройсмана, Клімкіна і Стеця "висунуті обвинувачення" нібито через "злочини проти миру і безпеки людства".
Російські "слідчі" обвинувачують українських посадовців у тому, що ті, будучи членами Ради національної безпеки і оборони України, підтримали рішення про проведення на Донбасі антитерористичної операції.
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Передісторія:
- Навесні 2014 року після появи на Донбасі "зелених чоловічків" з РФ і захоплення ними низки адмінбудівель в різних містах, Рада нацбезпеки та оборони розпочала широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України.
- У березні 2018 року формат АТО змінили на операцію Об'єднаних сил (ООС). Керівництво силами і засобами ЗСУ та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами поклали на командувача об'єднаних сил, яким призначили Сергія Наєва.