Холодницький розповів, як тестують кандидатів у прокурори САП

За результатами першого етапу тестування кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 170 з 311 подолали прохідну 80-ти бальну межу, двоє набрали 100 балів.

Про це 17 вересня повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"У суботу проведено перший етап (тестування на знання законодавства) конкурсу на зайняття посад прокурорів САП. Попередні результати наступні: з 370 допущених кандидатів на тестування з'явилося 311 осіб. 59 осіб з різних причин на тестування не з'явились", - зазначив він.

Холодницький зазначив, що ті, хто не з'явився на тестування, матимуть можливість пройти цей етап у додатковий день після надання відповідної інформації щодо поважності причин неявки в основний день.

Він додав, що рейтингові дані щодо проходження тестування на знання законодавства можуть бути уточнені після перевірки відомостей та будуть опубліковані на сайті ГПУ.

Наступний етап конкурсу на загальні здібності відбудеться 24 вересня.