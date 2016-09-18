Міноборони приховано здає в оренду землю – ЗМІ

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Неділя, 18 вересня 2016, 14:33

Міноборони займається прихованою здачею в оренду землі під виглядом "технічних майданчиків".

Про це йдеться в журналістському розслідуванні, опублікованому в "Дзеркалі тижня".

Офіційне джерело Фонду державного майна свідчить про те, що з листопада 2015-го по серпень 2016 р. квартирно-експлуатаційні служби МО України здали в приховану оренду (під виглядом технічних майданчиків) 23 земельні ділянки, що належать державі (територіальним громадам), загальною площею 38270 кв. м.

За інформацією видання, географія орендного бізнесу військового відомства досить обширна.

 
Інфографіка Dt.ua

Безумовними лідерами у цьому процесі є служби КЕУ у військових містечках Львова, Харкова, Житомира та Дніпропетровська.

"Чому військові "бізнесмени" здають в оренду тільки асфальтове покриття, яке не може бути об'єктом оренди, а не саму земельну ділянку, вартість якої несумірно вища за вартість технічного майданчика? Тут можуть бути два варіанти відповіді", - зазначає автор. 

"1 варіант. Земля, що належить державі (територіальній громаді), не є власністю Міністерства оборони. У цьому випадку військові чиновники, пропонуючи в оренду технічні майданчики, займаються прихованою орендою чужої землі і вчиняють звичайне шахрайство", - припускає він.

"2 варіант. Військове відомство володіє земельними ділянками. Якщо посадовці в погонах здають в оренду технічні майданчики без урахування ринкової вартості землі, то вони займаються корупцією, використовуючи службове становище в корисливих цілях", - йдеться в статті.

Там наголошується, що "у будь-якому випадку такі дії повинні стати об'єктом уваги правоохоронних органів".

"Залишається тільки здогадуватися, навіщо Міністерство оборони займається прихованою орендою землі під виглядом здачі в оренду так званих технічних майданчиків. Це — корупція чи шахрайство? На це запитання може відповісти Генеральна прокуратура, яка, відповідно до закону, повинна захищати інтереси суспільства і держави. Тому це журналістське розслідування — офіційне звернення до Генеральної прокуратури України", - підсумовує автор статті. 

Теми: Міноборони
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Коментарі — 1
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IP: 134.249.76.---fvl18.09.2016 14:54
Указаны смешные площади. На самом деле ситуация еще более странная. Киев ул. Бориспольская, - военные городки возле танкового завода - сданы в аренду громадные ангары, там мимо рекламы , плюнуть негде.
Во время войны это не допустимо - нарушается охранный режим, развращается руководство частей, расслаблены солдаты. Часть арендованных территорий вообще не показывается, идет налом. Минобороны - ау.
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