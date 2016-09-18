Під посольством РФ у Києві затримали ще одного провокатора

2121 перегляд
1
Неділя, 18 вересня 2016, 15:34

Правоохоронці затримали ще одного учасника акції протесту під посольством РФ, який кинув яйце в людину, яка приїхала в неділю проголосувати на виборах до Державної Думи.

Як передає "Інтерфакс-Україна", нападник після того, як кинув яйце у виборця, який виходив з будівлі посольства, побіг до розташованого поруч скверу. За ним побігли кілька співробітників поліції і досить швидко його зупинили.

Решта учасники протесту намагалися впливати на правоохоронців і не дати їм затримати нападника. Через деякий час співробітники поліції відвели затриманого далі, в один з навколишніх дворів, де стоять мікроавтобуси поліції.

Протестувальники деякий час продовжували викрикувати образи на адресу правоохоронців, але через деякий час ситуація заспокоїлася.

В даний час під будівлею посольства залишається кілька десятків протестувальників і багато правоохоронців, які охороняють будівлю по периметру.

Один з поліцейських повідомив журналістам, що один з двох раніше затриманих учасників акції протесту під посольством РФ в даний час вже відпущений.

Теми: Росія вибори Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У поліції розповіли про затриманих у Києві й Одесі 18 вересня 2016, 13:27
"Свободівці" пошкодили паркан і побили людину під посольством РФ 18 вересня 2016, 11:54
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.5.44.---nestor198018.09.2016 15:43
РФ окупувала Український Крим і Донбас. Тепер стає зрозуміло, чому Україна не перервала дипломатичні відносини із РФ? Щоб воєнторг Путіна із мордору Кирила міг скористатися можливістю і провести вибори серед тих, у кого потрійне громадянство 5 колони Кремля. І при тому ще раз , в чергове, скомпрометувати патріотів Держави, які проти такої політики керівництва України. Це висока ціна демократії, адже терористи із воєнторгу Путіна - Кирила сьогодні нас в Україні убивають у прямому сенсі цього слова. А ми їм у відповідь - Вибори головного терориста у нас в тилу.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Вибори в Криму ставлять під сумнів легітимність Держдуми - МЗС
"Свободівці" пошкодили паркан і побили людину під посольством РФ
Проти організаторів виборів у Криму можуть відкрити провадження - Тука
У диппредставництвах РФ в Україні відкрилися виборчі дільниці
Усі новини
СомненіеChallenge

Учасники благодійного забігу врятували унікальний клуб для людей з вадами зору

#небийдитину

Новий флешмоб проти насильства шириться на Facebook