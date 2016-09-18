Під посольством РФ у Києві затримали ще одного провокатора

Правоохоронці затримали ще одного учасника акції протесту під посольством РФ, який кинув яйце в людину, яка приїхала в неділю проголосувати на виборах до Державної Думи.

Як передає "Інтерфакс-Україна", нападник після того, як кинув яйце у виборця, який виходив з будівлі посольства, побіг до розташованого поруч скверу. За ним побігли кілька співробітників поліції і досить швидко його зупинили.

Решта учасники протесту намагалися впливати на правоохоронців і не дати їм затримати нападника. Через деякий час співробітники поліції відвели затриманого далі, в один з навколишніх дворів, де стоять мікроавтобуси поліції.

Протестувальники деякий час продовжували викрикувати образи на адресу правоохоронців, але через деякий час ситуація заспокоїлася.

В даний час під будівлею посольства залишається кілька десятків протестувальників і багато правоохоронців, які охороняють будівлю по периметру.

Один з поліцейських повідомив журналістам, що один з двох раніше затриманих учасників акції протесту під посольством РФ в даний час вже відпущений.