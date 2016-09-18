У поліції розповіли про затриманих у Києві й Одесі

У Києві та Одесі затримано кількох громадян за перешкоджання на виборах до Держдуми РФ, в Харкові та Львові ситуація спокійна.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту комунікації Нацполіціі Ярослав Тракало.

"У Києві група осіб заблокувала вхід до посольства Російської Федерації. Одна людина, яка намагалася потрапити на територію посольства, була затримана і доставлена до Солом'янського райуправління поліції - за невиконання законних вимог і опір співробітникам поліції. Стосовно неї буде складено адміністративний протокол", - розповів Тракало.

Крім того, за його словами, ще одна людина доставлена до райвідділу за напад на чоловіка, який намагався пройти на територію російського посольства, щоб проголосувати.

"У разі надходження заяви від потерпілого буде розпочато кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень", - підкреслив Тракало.

Він також зазначив, що в зв'язку з подіями під дипломатичним представництвом у Києві залучено додаткові наряди Нацполіціі і Нацгвардії для забезпечення правопорядку.

Що стосується ситуації в Одесі, то там кілька людей намагалися заблокувати вхід до генконсульства. За дрібне хуліганство і непокору співробітникам поліції чотири людини доставлені до Приморського райвідділу поліції. У них візьмуть пояснення і нададуть правову кваліфікацію їхніх дій.

"Зараз ситуація в Одесі спокійна. Порядок забезпечують близько 100 правоохоронців, зокрема, представників поліції і військовослужбовців Національної гвардії", - додав директор департаменту комунікації Нацполіціі.

У той же час, за його словами, в Харкові та Львові ситуація в даний момент спокійна. Поліція проводить превентивну роботу - обстежує і патрулює прилеглу до дипустанов територію.

Тракало також закликав громадян не порушувати законодавство і не перешкоджати роботі правоохоронців під час забезпечення правопорядку біля посольства РФ в Україні.

"Ми ще раз наголошуємо, що, незважаючи на провокаційні дії Російської Федерації та інших зацікавлених сторін, завданням поліції є забезпечення безпеки громадян, громадського порядку та недопущення провокацій, таких як підпал будівель або жертви. Ми також закликаємо всіх дотримуватися законів України і не заважати правоохоронцям виконувати свою роботу", - сказав він.

Тракало підкреслив, що поліція поза політикою, однак "ми змушені будемо жорстко реагувати на будь-які спроби дестабілізувати ситуацію". "У нас достатньо сил і засобів, щоб не допустити заворушень і порушення закону", - запевнив він.