В Одесі під консульством РФ пікет, серед учасників - раніше затримані

В Одесі перед будівлею Генконсульства РФ проходить пікет, участь у якому беруть близько двох десятків осіб.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пікет відновився після виходу з відділення поліції раніше затриманих членів "Правого сектора", в тому числі глави одеського відділення організації Сергія Стерненка, на яких були складені протоколи про адмінправопорушення.

За повідомленням ЗМІ, наразі акція проходить спокійно, зокрема, учасники протесту пропустили в генконсульство одного громадянина РФ, який прийшов голосувати.

Як відомо, раніше 18 вересня під будівлею Генконсульства РФ виникла бійка, яку спровокували члени "Правого сектора". Поліція затримала чотирьох осіб за порушення громадського порядку і нецензурну лайку.