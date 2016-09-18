Під консульством РФ в Одесі знову сутички, є затримані

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Неділя, 18 вересня 2016, 18:56

В Одесі під будівлею Генконсульства РФ між членами "Правого сектра" і поліцією знову сталися сутички: учасники пікету почали кидати у будівлею дипвідомства яйця.

Як повідомляє місцеве видання "Думская.net", в результаті сутички затримано двох представників ПС.

Раніше активісти "Правого сектора" повернулися під будівлю Генконсульства РФ, щоб продовжити пікет - після того, як декількох затриманих членів ПС звільнили з поліції за сутичку з поліцією.

Близько 20 осіб стояли біля входу з плакатами "Росіяни, горілка закінчилася. Йдіть геть!", "Окупантам тут не раді" та інше. 

 
Думская.net
 
 
 
 
Теми: Одеса Росія вибори поліція
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IP: 107.77.70.---Oleg Kikta18.09.2016 19:38
Аваковські пси як завжди на стороні окупанта.
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