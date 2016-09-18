Під консульством РФ в Одесі знову сутички, є затримані

В Одесі під будівлею Генконсульства РФ між членами "Правого сектра" і поліцією знову сталися сутички: учасники пікету почали кидати у будівлею дипвідомства яйця.

Як повідомляє місцеве видання "Думская.net", в результаті сутички затримано двох представників ПС.

Раніше активісти "Правого сектора" повернулися під будівлю Генконсульства РФ, щоб продовжити пікет - після того, як декількох затриманих членів ПС звільнили з поліції за сутичку з поліцією.

Близько 20 осіб стояли біля входу з плакатами "Росіяни, горілка закінчилася. Йдіть геть!", "Окупантам тут не раді" та інше.