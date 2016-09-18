"Нафтогаз" поставить газ на ОПЗ, якщо уряд зобов'яже - Коболєв

Якщо держава зобов'яже НАК "Нафтогаз України" поставляти газ на ОПЗ, компанія буде виконувати зобов'язання, але ціна газу повинна бути стандартною - контрактною.

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми чекаємо, яке рішення прийме уряд у частині накладання на "Нафтогаз" спеціальних зобов'язань. Якщо держава нас зобов'яже, а держава має таке право за законом, ми, звісно, поставлятимемо газ. Проект постанови про включення ОПЗ у спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" є", - зазначив Коболєв.

При цьому, на його думку, контрактна ціна в інтересах і самого ОПЗ, в іншому випадку завод може потрапити під антидемпінгове розслідування.