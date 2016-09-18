У Криму невідомі розбили машину координатора проекту "РосВ'язень"

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Неділя, 18 вересня 2016, 21:23

У Криму невідомі розбили машину координатора проекту "РосВ'язень" Яни Гончарової, яка надає допомогу кримчанам, ув'язненим чи переслідуваним Росією.

Про факт нападу повідомила сама Гончарова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, до Криму Гончарова прибула у вівторок.

"Перетинала кордон на пункті "Каланчак", за спецдозволом, як представник ЗМІ. Їхала на особистій машині, на якій переїхала до Києва з Ростова. Відповідно з російськими номерами", - зазначила вона,

"У Криму у мене було кілька важливих справ, які я давно хотіла зробити - відвідати сім'ї наших політв'язнів, в тому числі Кольченко і Сенцова, кримських мусульман", - додала Гончарова. 

За словами Гончарової, 17 вересня вона залишилися ночувати у домі матері Олега Сенцова. 

"О другій годині ночі ми прокинулися від того, що гавкали собаки, а на моїй машині спрацювала сигналізація. Вийшовши на вулицю, я знайшла свою машину в такому стані - усі чотири колеса проткнули, мабуть ножем. Скло били молотком - на капоті залишився слід від долоні. Бічне дзеркало розбите. Весь салон усипаний осколками.
Я не вірю у випадкові збіги, тим більше тут і зараз", - зазначила Гончарова. 

 
 

Теми: Крим Росія анексія полонені
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