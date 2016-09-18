Путін після виборів: Треба зняти мене з екранів, сам собі вже набрид

Президент РФ Володимир Путін вже заявив, що "Єдина Росія" "перемогла" на виборах до Держдуми, а його "вже час зняти з екранів".

Про це Путін заявив 18 вересня у штабі Єдиної Росії, куди він прибув разом з главою уряду РФ Дмитром Медведєвим після завершення голосування та закриття вибочих дільниць.

"Я передивився запис, де звертався до людей із закликом прийти та проголосувати (18 вересня)... Новини раз подивився, два ... Потім думаю "Треба вже зняти мене з екранів, просто вже сам собі набрид", - зазначив президент РФ.

"Якщо без жартів... люди проявили громадянську позицію, вона і в явці, - не найбільша з того, що ми бачили у попередній виборчій кампанії, але висока... Для ЄР важливий результат, а результати хороші", - зазначив він.

"І ми знаємо, що людям живеться не просто, і не вирішених питань багато.... Попри це партія ... перемогла, люди все одно голосують за "Єдину Росію", - додав Путін.

Як відомо, 18 вересня у Росії відбулися вибори депутатів Держдуми сьомого скликання. Вперше Росія провела "вибори" в анексованому Криму.

За даними екзит-полів, до Держдуми пройдуть "Єдина Росія", КПРФ , ЛДПР та "Справедлива Росія". За даними опитування виборців на виході з дільниць, за "ЄР" голоси віддали 44,5%.

Україна ухвалила рішення про заборону відкриття повноцінних виборчих дільниць у російських дипломатичних установах на українській території через включення Криму до багатомандатного федерального виборчого округу на парламентських виборах.

Президент Петро Порошенко на засіданні РНБО заявив про продовження застосування обмежень та розширення санкційного списку щодо до російських компаній та фізичних осіб, які тим чи іншим чином причетні до порушення територіальної цілісності і суверенітету України.

Посол США в Україні Марі Йованович в інтерв’ю "Європейській правді" та "Українській правді" заявила, що Вашингтон не визнаватиме проведення на території анексованого Криму виборів до Держдуми РФ.

В МЗС України зазначили, що проведення виборів до Держдуми РФ у Криму ставить під сумнів легітимність усієї Держдуми і свідчить про необхідність посилення санкцій.

Українська правда