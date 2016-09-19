Гройсман пообіцяв у 2017-му безкоштовні ліки

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд акумулює достатньо грошей для того, щоб у 2017 році забезпечити українців безкоштовними ліками.

Про це Гройсман заявив в ефірі "ТСН Тиждень" на телеканалі 1+1 ввечері 18 вересня.

Гройсман додав, що йдеться про 18 програм, які "хронічно недофінансовувалися - інсуліни, гіпертонія і багато інших речей".

"Зараз ми закладаємо (у бюджет) ресурс - 5,9 млрд грн, окрім того - гроші глобального фонду, які дозволять залучити міжнародні кошти і через публічні закупівлі, які дають економію, дадуть людям можливість отримувати ліки у повному обсязі", - зазначив він.

Українська правда