Чубаров пропонує "переформатувати" автономний статус Криму

Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на саміті "Кримська платформа" у Загребі запропонував внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як національно-територіальної автономії у складі України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Чубарова: "Ми маємо внести зміни до Конституції України, де чітко визначити кримську автономію як автономію, яка створена за національно-територіальною ознакою, як форма самовизначення корінного народу Криму - кримськотатарського".

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Деталі: Чубаров пояснив, що згідно з Конституцією, Крим є автономією, але необхідно переформатувати цей статус.

За його словами, "нарешті треба визначитися із суб'єктом самовизначення у Криму, із джерелом, якщо хочете, кримської автономії, і цим джерелом є невід'ємне право корінного народу цього півострова на самовизначення у складі незалежної української держави".

Чубаров вважає, що через такий механізм народу необхідно одночасно вирішувати питання зміцнення "української держави, частини нашої державної території та забезпечення прав людини незалежно від її етнічної чи релігійної приналежності".