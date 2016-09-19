До зими субсидії мають оформити до 9 мільйонів родин – Гройсман

До 9 млн українських родин (із 15 млн, наявних у державі) оформлять найближчим часом субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Він запевнив, що субсидії покриють зростання тарифів, і по факту люди будуть платити навіть менше, ніж торік.

"Ми розрахували (передбачили в бюджеті, що субсидії отримають) до 9 мільйонів родин. Але реальна картина буде, коли люди оформлять субсидії. Більше точно не буде. Самі субсидії отримають відповідний захист. Ця система достатньо справедлива. Тобто ти маєш невисокий дохід – за тебе держава допоможе заплатити", – сказав прем'єр.

Гройсман закликав громадян оформлювати субсидії, адже держбюджету вигідніше надавати адресну допомогу кожній родині, ніж виплачувати дотації комунальним підприємствам. Сім'ям, які оформили субсидії раніше, на цей опалювальний сезон їх подовжать та перерахують автоматично.



"Є шість мільйонів родин, які сьогодні отримують субсидії. Хочу всіх заспокоїти, що система спрацює (і відбудеться переоформлення). Пенсіонерів це не стосується – усім, кому були призначені субсидії, будуть автоматично перепризначені. Дуже важливо, аби люди були уважні, коли їм виставляють рахунки, коли вони мають розібратися в цифрах. Усе інше держава зробить. Ми забезпечимо всі родини, які потребують підтримки, субсидіями. Ми не будемо субсидіювати, як було раніше, – давати дотації теплокомуненерго, "Нафтогазу" сотні мільярдів гривень. Ми дамо кожному громадянину, в якого є невисокий дохід, і ми його захистимо. А всі, хто має високий дохід, їздять на крутих машинах, мають великі будинки або квартири, нехай платять повноцінно", – наголосив Гройсман.