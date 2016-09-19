АТО: 18 порушень "режиму тиші", важке озброєння не застосовувалось

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Понеділок, 19 вересня 2016, 06:29

За минулу добу російсько-окупаційні війська 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому важке озброєння російсько-окупаційні війська не застосовували. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано 3 порушення "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 9 порушень "режиму тиші". Бойовики обстрілювали позиції Збройних Сил України з кулеметів та стрілецької зброї в районі Мар’їнки, Павлопіля та Старогнатівки. 

На Донецькому напрямку зафіксовано 6 порушень "режиму тиші". Найбільше ворожих обстрілів сталося в Авдіївській промзоні - ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А по Верхньоторецькому бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

Окрім того, на Маріупольському та Донецькому напрямках бойовики застосували далекобійні гвинтівки. Так, противник застосував снайперські групи в районі Мар’їнки та Авдіївки.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, було зафіксовано проліт 3 БПЛА. 

Незважаючи на провокації, у штабі АТО підкреслюють, що Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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