АТО: 18 порушень "режиму тиші", важке озброєння не застосовувалось

За минулу добу російсько-окупаційні війська 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому важке озброєння російсько-окупаційні війська не застосовували.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано 3 порушення "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 9 порушень "режиму тиші". Бойовики обстрілювали позиції Збройних Сил України з кулеметів та стрілецької зброї в районі Мар’їнки, Павлопіля та Старогнатівки.

На Донецькому напрямку зафіксовано 6 порушень "режиму тиші". Найбільше ворожих обстрілів сталося в Авдіївській промзоні - ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А по Верхньоторецькому бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

Окрім того, на Маріупольському та Донецькому напрямках бойовики застосували далекобійні гвинтівки. Так, противник застосував снайперські групи в районі Мар’їнки та Авдіївки.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, було зафіксовано проліт 3 БПЛА.

Незважаючи на провокації, у штабі АТО підкреслюють, що Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод.