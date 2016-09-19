Інтерпол остаточно відмовив у розшуку Богатирьової – адвокат

Адвокат Дмитро Бєляєв заявляє, що Інтерпол припинив пошукові заходи стосовно екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

Про це Бєляєв сказав в інтерв'ю "Українським новинам".

За словами адвоката, Інтерпол у серпні 2015 року за його зверненням ухвалив рішення щодо припинення публікації інформації про розшук Богатирьової ("публікація червоного повідомлення").

Така публікація була тимчасово заблокована до ухвалення остаточного рішення по суті скарги.

"Листом від 12 серпня 2016 року комісія з контролю над файлами Інтерполу інформувала про ухвалення остаточного рішення генерального секретаріату Інтерполу про відмову в проведенні пошукових заходів у відношенні Богатирьової Р.В. Усі країни-учасниці сповіщені, що жодні пошукові заходи у відношенні її не здійснюються", – заявив Бєляєв.

За даними адвоката, такого рішення Інтерпол добровільно й без судових приписів щодо жодного політика з України після подій на Майдані Незалежності ще не ухвалював.

"Є призупинені "червоні повідомлення". А от остаточних рішень немає. Офіційно Україна визнала факт рішення секретаріату Інтерполу в Ліоні про відмову в проведенні пошукових заходів у відношенні Богатирьової Раїси Василівни. У мене на руках є відповідь Українського бюро Інтерполу, який документально підтверджує цей доконаний факт", – каже Бєляєв.

Також він зазначив, що в генеральному секретаріаті Інтерполу констатували, що застосована в Україні щодо Богатирьової правова процедура була невідповідною.

Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко підтвердив "Українській правді", що в українського Інтерполу є документ щодо зняття Богатирьової з розшуку.

Інтерпол у січні 2016 року тимчасово прибрав із відкритого доступу на своєму сайті інформацію про розшук Богатирьової.