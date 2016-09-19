ГУР: бойовики готують серію вибухів для дискредитації сил АТО

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Понеділок, 19 вересня 2016, 11:02

Противник готує постановочні диверсії на Донбасі проти своїх сил, щоб звинуватити в цьому сили АТО.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони у понеділок.

"Використовуючи режим відносної тиші, на тимчасово окупованих територіях сходу України противник здійснює підготовку до постановочних диверсій проти власних сил та на об’єктах цивільної інфраструктури з подальшим звинуваченням сил АТО в їх скоєнні", – йдеться в коментарі ГУР.

За даними розвідки, бойовики планують здійснити серію вибухів у період з 19 по 23 вересня в н.п.Первомайськ та Кіровськ.

"Для фальсифікації обвинувачень української сторони у причетності до диверсій передбачається представити тіло загиблої від кульових поранень особи з документами, що підтверджують громадянство України або проходження військової служби в ЗС України", – сказано в заяві ГУР.

Незважаючи на офіційне розпорядження Генерального штабу ЗС РФ щодо заборони застосування зброї, противник продовжує порушувати режим припинення вогню та вести вибіркові обстріли сил АТО.

Протягом поточної доби на окремих напрямках здійснювались обстріли зі стрілецької зброї (у т.ч. ручні та станкові гранатомети) з метою провокування сил АТО та подальшого їх звинувачення у порушенні домовленостей.

Теми: АТО тероризм розвідка
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