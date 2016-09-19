Для злочинців з Донецької області Росія - "кримінальний офшор"

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Понеділок, 19 вересня 2016, 11:35

Люди, які скоюють злочини в Донецькій області, часто намагаються сховатися в Росії або окупованому Криму.

Про це повідомив глава Нацполіціі Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Намітилася тенденція: зловмисники зробивши, той чи інший злочин, намагаються загубитися в Криму або Російській Федерації", - заявив він.

За словами Аброськіна, за практично дев'ять місяців поточного року в Донецькій області скоєно 125 умисних вбивств, з них 4 - на окупованій території області, але це тільки ті декілька, про вчинення яких нам стало відомо.

За 107 злочинів підозрювані встановлені і затримані.

"Тільки за останній тиждень на Донеччині скоєно два резонансних вбивства. В Авдіївці раніше судимий місцевий житель зґвалтував і вбив жінку в під'їзді будинку. А в Краматорську двічі судимий місцевий житель убив сторожа одного з підприємств", - написав він.

"Обидва випадки примітні тим, що в результаті злагодженої роботи кримінальної поліції вбивці були швидко встановлені, а затримані завдяки пильності співробітників поліції на блокпостах. І один, і другий злочинець планували виїхати на автобусах до Москви", - розповів Аброськін.

"Злочинці, жителі Донецької області, скоюючи злочини на нашій території, шукають порятунок від покарання на просторах Росії. Для наших злочинців Російська Федерація свого роду "кримінальний офшор", де можна сховатися від покарання і бути впевненим, що українському правосуддю не передадуть. Але це до пори до часу", - додав він.

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