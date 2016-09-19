Узбек шпигував на кордоні України з технікою, яку йому дали в РФ
На прикордонному пункті пропуску "Плетенівка" на Харківщині затримали громадянина Узбекистану, який збирав інформацію на кордоні з використанням прихованої відеокамери.
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, чоловіка 1991 року народження затримали у ніч на 19 вересня прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками СБУ.
Він слідував в Україну – й при прикордонному контролі прикордонники спрямували його на додаткову перевірку для встановлення мети перебування на території держави.
"Вже під час спільного з представниками СБУ та фіскальної служби огляду на сорочці чоловіка прикордонники на місці ґудзика помітили приховану камеру для відеозйомки. Від неї йшов провід до пристрою накопичення інформації, що знаходився у кишені, а в іншій кишені також знайшли пристрій для аудіо запису" – зазначає Держприкордонслужба.
У ході первинного опитування іноземець заявив, що пристрої для відео- та аудіозапису він отримав від співробітників російської міграційної служби, коли був затриманий за перевищення терміну реєстрації на території РФ.
"Що чоловік з даними пристроями робив в українському пункті пропуску наразі встановлюватимуть правоохоронні органи", – йдеться у повідомленні.
На даний момент його передали представникам СБУ.
Тривають "фільтраційні дії".