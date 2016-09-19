Справа Шеремета: 10 співробітників 17-го каналу допитають

10 співробітників 17-го каналу, знімальна група якого першою опинилася на місці вибуху автомобіля Павла Шеремета, отримали повістки про виклик на допит у цій справі.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на журналіста 17-го каналу Андрія Лаща.

Він розповів, що 14 вересня близько 14:00 в офіс інтернет-каналу завітав слідчий центрального апарату МВС і викликав на допити 10 співробітників 17-го каналу.

Допити відбуватимуться в центральному апараті МВС на вулиці Богомольця, 10.

"Кожного записали, кожному вручили повістку. І тепер, починаючи з 10-ї години завтрашнього дня (19 вересня. – ДМ), ми будемо ходити на бесіди до МВС. Я йду у вівторок (20 вересня. – ДМ)", - повідомив пан Лащ.

Журналіст нарікає, що робота каналу паралізована, тому що в структурі працює небагато людей. "Маємо, фактично, паралізований офіс, бо редактори, водії, журналісти, продюсери будуть ходити на допити! Це демократично?!", - обурився він.

Він також заявив, що надіслав запит до Федерального бюро розслідувань США, яке надає допомогу українським слідчим, з проханням пояснити, чи саме так мають працювати правоохоронні органи, зацікавлені в розслідуванні.

Нагадаємо, журналісти 17-го каналу першими опинилися на місці вбивства Павла Шеремета зранку 20 липня. Вони зняли й розмістили в інтернеті відео, на якому Павла Шеремета дістають з автомобіля одразу після вибуху.

17 канал пояснивсвою появу на місці вбивства раніше решти журналістів випадковістю: мовляв, журналісти чатували під будинком Віталія Кличка, щоб записати з ним інтерв’ю, але не знали, що мера немає в Києві.

Сам Кличко в той момент перебував закордоном.

Раніше Слідство у справі про вбивство Павла Шеремета отримало доступ до документів "Української правди", 17 каналу та холдингу "Вести".

Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув вранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Вибуховий пристрій, який підірвав автомобіль з журналістом Павлом Шереметом, був закладений близько до місця водія.

Поліція кваліфікувала подію за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Слідство розглядає декілька версій злочину.

22 липня справа була передана до Головного слідчого управління МВС, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Тоді ж ЗМІ виклали відео з моментом начебто закладення вибухівки під автомобіль, у якому загинув журналіст Павло Шеремет.

4 серпня слідчі повідомили, що у справі опитані близько 500 свідків, вилучені близько 150 камер, у слідства понад 140 терабайт інформації.

Слідчі також попросили допомогти знайти свідка у справі про вбивство Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.