Дело Шеремета: 10 сотрудников 17-го канала допросят

10 сотрудников 17-го канала, съемочная группа которого первой оказалась на месте взрыва автомобиля Павла Шеремета, получили повестки о вызове на допрос по этому делу.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на журналиста 17-го канала Андрея Лаща.

Он рассказал, что 14 сентября около 14:00 офис интернет-канала посетил следователь центрального аппарата МВД и вызывал на допросы 10 сотрудников 17-го канала.

Допросы пройдут в центральном аппарате МВД на улице Богомольца, 10.

"Каждый записали, каждому вручили повестку. И теперь, начиная с 10 часов завтрашнего дня (19 сентября. - ДМ), мы будем ходить на беседы в МВД. Я иду во вторник (20 сентября. - ДМ) ", - сообщил господин Лащ.

Журналист сетует, что работа канала парализована, так как в структуре работает немного людей. "Есть фактически парализованный офис, потому что редакторы, водители, журналисты, продюсеры будут ходить на допросы! Это демократично?!", - возмутился он.

Лащ также заявил, что направил запрос в Федеральное бюро расследований США, которое оказывает помощь украинским следователям с просьбой объяснить, так ли именно должны работать правоохранительные органы, заинтересованные в расследовании.

Напомним, журналисты 17-го канала первыми оказались на месте убийства Павла Шеремета утром 20 июля. Они сняли и разместили в интернете видео, на котором Шеремета получают из автомобиля сразу после взрыва.

17 канал пояснил свое появление на месте убийства раньше остальных журналистов случайностью: мол, журналисты караулили под домом Виталия Кличко, чтобы записать с ним интервью, но не знали, что мэра нет в Киеве.

Сам Кличко в тот момент находился за границей.

Ранее Следствие по делу об убийстве Павла Шеремета получило доступ к документам "Украинской правды", 17 канала и холдинга "Вести".

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Взрывное устройство было заложено близко к месту водителя.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Взрывное устройство, которое привело к взрыву машины, было заложено близко к месту водителя.

Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета местьза его профессиональную деятельность.

Однако следствие рассматривает четыре версии.

22 июля дело было передано в Главное следственное управление МВД, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Тогда же СМИ выложили видео с моментом закладки взрывчатки под автомобиль, в котором погиб журналист Павел Шеремет.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тысяч гривен за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

4 августа следователи сообщили, что по делу опрошены около 500 свидетелей,изъяты около 150 камер, у следствия более 140 терабайт информации.

Следователи также попросили помочь найти свидетеля по делу об убийстве Шеремета.