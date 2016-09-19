У Харкові затримали дезертира – підозрюють у вбивстві

На околиці Харкова затримали солдата, якого підозрюють у тому, що він вбив одного товариша по службі і поранив іншого, після чого втік із військової частини.



Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.



Інформація про втечу надійшла до Дергачівського відділу поліції області в неділю, о 22:20 від командира бригади, дислокованої в с.Проходи Дергачівського району Харківської області.



"У Харкові був введений план "Спіраль". В результаті чоловік був затриманий в районі П'ятихаток. Інформація про подію внесена в Журнал єдиного реєстру правопорушень", – повідомляє відділ комунікацій облуправління поліції.



Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в регіональному медіацентрі Міністерства оборони, солдат-втікач на момент затримання був з явними ознаками алкогольного сп'яніння.



Він, як і двоє інших товаришів по службі, був мобілізований у шостій хвилі мобілізації і очікував демобілізації на початку жовтня.



У медіацентрі також уточнили, що затриманий під час сварки з товаришами по службі також отримав поранення.