У Харкові затримали дезертира – підозрюють у вбивстві

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Понеділок, 19 вересня 2016, 13:19

На околиці Харкова затримали солдата, якого підозрюють у тому, що він вбив одного товариша по службі і поранив іншого, після чого втік із військової частини.

Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Інформація про втечу надійшла до Дергачівського відділу поліції області в неділю, о 22:20 від командира бригади, дислокованої в с.Проходи Дергачівського району Харківської області.

"У Харкові був введений план "Спіраль". В результаті чоловік був затриманий в районі П'ятихаток. Інформація про подію внесена в Журнал єдиного реєстру правопорушень", – повідомляє відділ комунікацій облуправління поліції.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в регіональному медіацентрі Міністерства оборони, солдат-втікач на момент затримання був з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Він, як і двоє інших товаришів по службі, був мобілізований у шостій хвилі мобілізації і очікував демобілізації на початку жовтня.

У медіацентрі також уточнили, що затриманий під час сварки з товаришами по службі також отримав поранення.

Теми: армія поліція
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