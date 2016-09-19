Екс-охоронця Путіна обрали губернатором області РФ

На виборах губернатора Тульської області Росії за підсумками обробки всіх протоколів виборчих комісій переміг чинний керівник регіону Олексій Дюмін.

Про це у понеділок повідомляє "ВВС-Україна".

Вказується, що за нього проголосували 84% виборців.

Дюмін був призначений виконувачем обов'язків губернатора в лютому 2016 року.

"Раніше він довгий час служив в особистій охороні президента Володимира Путіна, а згодом обіймав посаду першого заступника головкому Сухопутних військ й нетривалий час був заступником міністра оборони Росії", - пише видання.

Російські ЗМІ припускають, що Володимир Путін звернув увагу на керівні якості Олексія Дюміна після кримської операції в березні 2014 року, коли на півострів були введені спецпідрозділи російської армії без розпізнавальних знаків.

Як відомо, 28 липня Путін провів масштабні кадрові перестановки.

Президент РФ змінив керівництво п'яти федеральних округів, чотирьох регіонів і Федеральної митної служби.

За підрахунками видання "Медузи", серед 85 глав регіонів Росії - 16 силовиків, тобто кожен п'ятий служив в МВС, ФСБ, ФСО, КДБ, прокуратурі або Міноборони.