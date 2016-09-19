Екс-охоронця Путіна обрали губернатором області РФ

00
0
Понеділок, 19 вересня 2016, 14:19

На виборах губернатора Тульської області Росії за підсумками обробки всіх протоколів виборчих комісій переміг чинний керівник регіону Олексій Дюмін.

Про це у понеділок повідомляє "ВВС-Україна".

Вказується, що за нього проголосували 84% виборців.

Дюмін був призначений виконувачем обов'язків губернатора в лютому 2016 року.

"Раніше він довгий час служив в особистій охороні президента Володимира Путіна, а згодом обіймав посаду першого заступника головкому Сухопутних військ й нетривалий час був заступником міністра оборони Росії", - пише видання.

Російські ЗМІ припускають, що Володимир Путін звернув увагу на керівні якості Олексія Дюміна після кримської операції в березні 2014 року, коли на півострів були введені спецпідрозділи російської армії без розпізнавальних знаків.

Як відомо, 28 липня Путін провів масштабні кадрові перестановки.

Президент РФ змінив керівництво п'яти федеральних округів, чотирьох регіонів і Федеральної митної служби.

За підрахунками видання "Медузи", серед 85 глав регіонів Росії - 16 силовиків, тобто кожен п'ятий служив в МВС, ФСБ, ФСО, КДБ, прокуратурі або Міноборони.

Теми: Росія Путін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Узбек шпигував на кордоні України з технікою, яку йому дали в РФ 19 вересня 2016, 12:21
Явка на виборах в Держдуму стала найнижчою в історії РФ 19 вересня 2016, 12:04
Климпуш-Цинцадзе вважає, що заробляти в Росії неетично 19 вересня 2016, 11:56
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В Укрбюро Інтерполу прокоментували відмову шукати Богатирьову
Кубів: Рішення щодо зміни статуту "Нафтогазу" призупинене
Україна проситиме санкції для організаторів "виборів" у Криму
У покупці квартири Лещенка є адмінпорушення – НАБУ
Усі новини
Театр

Меню на завтра. Нова британська драма на українських сценах

Ядро нації

Клим Чурюмов може стати першим українцем, який отримає Нобелівську премію